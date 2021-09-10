去年撰文「警謀殺周梓樂」 岑敖暉被控藐視法庭

六四案刑滿 律政司上月申告

警方表示，因發現有人於去年5月在社交平台及網媒發布一篇文章，內容關於煽動他人使用暴力傷人或損毁財物，涉違反臨時禁制令，即在網上煽動使用暴力，律政司長上月向法庭申請對該名涉事者展開民事藐視法庭程序。

當時被指違臨時禁令 文章下架

翻查資料，岑敖暉去年5月9日在facebook及網媒「獨立媒體」發表〈周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年〉一文。岑於同月15日收到警方信件，指文章「發放毫無事實根據的消息，誣衊警隊，更包庇暴徒，鼓吹暴力」，警方對此表示極度憤慨及遺憾，並稱文章或違反法庭臨時禁制令。同月20日，律政司發信指岑涉嫌促進、鼓勵或煽動暴力，違反法庭臨時禁制令，並要求他刪除文章。獨立媒體其後收到律政司警告文章違反禁制令，獨媒及岑其後將文章下架。死因庭今年1月裁定周梓樂死因存疑。

自前年10月，警方及律政司獲高院批出4份臨時禁制令，其中一份禁制任何人非法及故意地在任何平台或媒介（包括連登討論區和Telegram）上傳播或發布任何促進、鼓勵或煽動使用暴力的信息。

（反修例風暴）