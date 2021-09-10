去年撰文「警謀殺周梓樂」 岑敖暉被控藐視法庭

【明報專訊】荃灣區前區議員岑敖暉因參加去年六四集會而被控參與未經批准集結罪，早前認罪被判囚6個月，上周服刑完畢，因民主派初選案繼續還押。岑敖暉的facebook昨發帖表示，他再被加控一項藐視法庭罪，內容與周梓樂逝世半年的帖文有關。警方回覆查詢稱，律政司上月向法庭申請對岑展開民事藐視法庭程序。
六四案刑滿 律政司上月申告
警方表示，因發現有人於去年5月在社交平台及網媒發布一篇文章，內容關於煽動他人使用暴力傷人或損毁財物，涉違反臨時禁制令，即在網上煽動使用暴力，律政司長上月向法庭申請對該名涉事者展開民事藐視法庭程序。
當時被指違臨時禁令 文章下架
翻查資料，岑敖暉去年5月9日在facebook及網媒「獨立媒體」發表〈周梓樂被香港警察謀殺身亡，半年〉一文。岑於同月15日收到警方信件，指文章「發放毫無事實根據的消息，誣衊警隊，更包庇暴徒，鼓吹暴力」，警方對此表示極度憤慨及遺憾，並稱文章或違反法庭臨時禁制令。同月20日，律政司發信指岑涉嫌促進、鼓勵或煽動暴力，違反法庭臨時禁制令，並要求他刪除文章。獨立媒體其後收到律政司警告文章違反禁制令，獨媒及岑其後將文章下架。死因庭今年1月裁定周梓樂死因存疑。
自前年10月，警方及律政司獲高院批出4份臨時禁制令，其中一份禁制任何人非法及故意地在任何平台或媒介（包括連登討論區和Telegram）上傳播或發布任何促進、鼓勵或煽動使用暴力的信息。