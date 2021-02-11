結餘744萬 612基金：遺憾人道支援遭官員曲解

612人道支援基金表示周二（7日）下午3時起已停止運作，網上月捐全部暫停，呼籲有人若有退回的保釋金或未用的法律費用等，與基金聯絡安排。基金表示在真普聯停止執行支款指示前，有19張支票已發出但尚未過數，涉及約40.8萬元，包括用作支付已批出的支援及基金行政開支，基金會盡力跟進有關支票的兌現情况。

退回32萬 涉447筆捐款

基金表示，由於網上捐款平台收集的款項已無法存入基金銀行戶口，信託人決定退回本月3日中午至7日下午3時收到的捐款，相關捐款人將收到網上捐款平台系統發出的電郵通知，而退款將於5至10天內顯示於捐款信用卡的月結單，退回款項共約31.7萬元，包括447筆單次捐款及月捐。

保安局長鄧炳強周二向傳媒表示，612人道支援基金寄信給在囚者或還押者「叫他們繼續抗爭」，在監獄散播危害國家安全種子。基金表示，其成立宗旨是為受反修例運動影響的傷者及被捕者提供法律、醫療、情緒支援費用等人道支援，包括以書信聯繫還押或在囚者，提供各項人道支援資訊等，形容工作與一般為在囚者提供服務的社福機構無異，對於其工作性質被政府官員曲解，基金深表遺憾。

（港區國安法）