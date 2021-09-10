會員大會地點 六四館遭警鎖 議決解散添變數

再無職工 常委在囚被捕

「無人可通知改地點」

有支聯會成員表示，現時支聯會沒有職工，7名常委中5人被捕、2人身在獄中，若9月25日的會員大會通過解散，該會可委託律師或清盤人，向警方提出上訴或要求取回昨日在紀念館被檢走的物品，然而原定為開會地點的六四紀念館被警方查封，現時亦無常委可發信給會員通知更改開會地點，「國安處拉人、封場可能會令支聯會無法召開大會（議決）解散」。

對於支聯會成員被捕，美國國務卿布林肯昨在Twitter指拘捕是出於政治動機，批評掌權者公然濫用法律，促請香港當局結束對公民社會和持不同政治觀點者的持續威脅。英國外相藍韜文前日亦批評北京利用《港區國安法》打壓異見者。

布林肯斥濫用法律「政治拘捕」

京：拘支聯骨幹保港長治久安

外交部發言人趙立堅對「個別西方政客公然誣衊詆譭香港警方的正當執法行動」表示強烈不滿和堅決反對。他形容支聯會是「反中亂港」組織，香港警方依法拘捕組織多名骨幹成員，事實清楚，證據確鑿，是堅定捍衛香港國安法權威、保障香港長治久安的合法、正義、必要之舉。他強調中方堅決反對任何外部勢力利用有關司法個案詆譭香港法治、干涉中國內政，「任何為反中亂港分子撐腰張目的企圖和行動，都必將遭到可恥的失敗」。

（港區國安法）