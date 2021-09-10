李卓人何俊仁鄒幸彤控煽動顛覆 警搜支聯會址六四館 鄒：來光明正大辯論吧

昨晚8時半，鄒幸彤的facebook帳戶發帖，內容為律師轉達鄒的口信，她表示：「聽到煽動顛覆這四個字，轉念一想，反而有鬆一口氣的感覺。如塵埃落定，就來場光明正大的辯論吧。到底屠城責任該不該追究，一黨專政該不該結束，而不是糾纏於『外國代理人』這類指控。直接面對這些人民自發的訴求吧，然後看看道理在哪一邊。有六四的英靈在，豈敢退讓？辯論，正要開始。」

支聯同被控煽動顛覆

警拘徐漢光 控5人拒交資料

據悉，一度被通緝的常委徐漢光昨早在梅窩碼頭被捕。據了解，探員前日曾到徐的寓所拍門，其家傭不知悉拍門者為警員，未有開門，家傭被指阻差辦公被捕，支聯會有派律師提供協助，她其後獲釋。

六四館檢36箱物品

警方國安處昨早近11時持法庭手令，到位於旺角藝旺商業大廈的六四紀念館蒐證，國安處高級警司李桂華曾到場。警方在行動中檢走至少36箱物品及大量展板，包括六四紀念館的招牌、印有歷年來維園燭光集會相片及民主女神畫像的大型展板、支聯會創會主席司徒華及已故中共前總書記趙紫陽的卡通展板、用相框裱起的「坦克人」照片等。警方昨午2時許離開，以貨車運走證物，被押到現場的支聯會常委梁錦威被雙手反鎖押回警署。

CCTV遭拆鐵閘換鎖

蔡耀昌促解釋法律依據

支聯會前秘書蔡耀昌到場了解，事後發現原安裝在單位外的閉路電視鏡頭被拆毁，鐵閘被換上新鎖頭，並貼有「請聯絡旺角警署」的字條，他無法進入館內。據了解，館內大部分文物如1989年在天安門廣場檢獲的血衣等，已於兩星期前被移離，昨不在館內。

蔡耀昌認為，警方要向市民及支聯會詳盡解釋為何有這樣的行動，是否有足夠法律依據及是否合理和必須，又批評警方公布的信息非常不足。被問警方檢走大批展板是否「有系統地清洗六四記憶」，蔡說要詳細看當中情况，「特別是在六四紀念館裏面（的物品）有歷史性，也看不到有任何違法情况，但居然被拿走的話，警方絕對需要向市民大眾和支聯會作出詳盡解釋，我相信市民看到今（昨）日的情况，都會非常難過」。

另搜葵涌支聯貨倉

鄧岳君押離時喊平反六四

此外，警方昨午3時許亦到葵涌大連排道金龍工業大廈第一座蒐證，據悉支聯會在該處設有貨倉，擺放舞台架、鐵通、舊展板、洋燭，以及過去30年六四集會的橫額。昨晚近7時，警方將支聯會常委鄧岳君押離工廈，他當時雙手被反鎖，高呼「平反六四」。有警員帶同鐵槌及鐵筆，另有警員推着膠箱離開。被搜的貨倉門外貼有「請聯絡葵涌警署」字條，並被換上新鎖頭。

明報記者

（港區國安法）

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