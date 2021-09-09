兩風暴逼近今料1號波 超強颱「燦都」來勢洶

昨晚8時，康森集結在馬尼拉之西北偏西約120公里，料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，橫過呂宋進入南海中部；同時超強颱風燦都集結在高雄之東南約1320公里，料向西移動，大致移向台灣及呂宋海峽。

岑智明昨在facebook發帖稱，雖然「先來一個康森」，但認為更需要密切留意燦都，形容「燦都可能係今年最有威脅嘅颱風」，惟他補充所言的威脅不是只指香港，也可能是台灣或福建。

周末同入港800公里範圍

香港氣象學會發言人梁榮武說，按天文台預測，康森與燦都會於周末同時進入本港800公里範圍內，有可能出現互相牽引作用，即「藤原效應」，屆時燦都或被康森牽引，採取偏西路徑移動，但燦都會否移近香港另一更關鍵因素是副熱帶高壓脊的牽引作用，有可能因南中國的西風槽增強而減弱，燦都最後仍會採取偏北方向移動，這亦解釋了天文台昨晚修正燦都的移動路徑，預料周日在香港以東約500公里以外掠過，並於廈門市一帶登陸。

隨着康森逼近，天文台稱高空反氣旋會於今日覆蓋華南，今日大致天晴，日間酷熱，最高氣溫約34℃，稍後局部地區有雷暴。