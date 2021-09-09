「社區前進」解散 區議員：風險大，社會氣氛不如昔

朱江瑋向本報表示，組織成立初衷是從事服務弱勢工作，但社會氣氛已與組織成立時不一樣，面對的風險亦較以往大，而成員各處於不同崗位，需要互相尋求共識更困難，他強調各成員初衷未變，「有沒有組織都會做（服務弱勢工作）」。3名社區前進成員林兆彬、賀卓軒及李國權在7月先後辭任區議員，而廉署日前拘捕一名2020年立法會換屆選舉候選人，涉嫌詐騙政府發還選舉開支，據悉被捕者為林兆彬。另一組織成員胡穗珊仍留任油尖旺區議員。

建制派促管網上眾籌

許正宇否認失職：已有「工具」

另外，昨日立法會上多名議員關注正被警方國安處調查的「612人道支援基金」，未有社團註冊，卻在網上眾籌支援反修例運動的被捕者，民建聯葛珮帆質疑當局未有規管網上眾籌，財經事務及庫務局長許正宇回應，現行法例規管籌款目的，而非籌款方式，強調目前有「工具」規管籌款活動。

截至7月 2684人因反修例被控

何君堯質疑財庫局失職，要求當局交代立例規管眾籌的時間表。許正宇回應時強調「我絕對不是失職，亦不是卸責」，指議題涉及層面多，「如果貿貿然因何議員幾句說話，拋出一個空的時間表是不負責任」。

議員謝偉銓則關注在2014年佔領運動及反修例運動期間，違法被定罪的專業人士人數，保安局長鄧炳強書面回覆表示，警方在佔領運動拘捕1003人，225人被控，其中127人被定罪；截至今年7月31日，10,265人因反修例運動被捕，2684人被控，其中905人被定罪。

鄧稱，按社會工作者註冊局資料，由2014年至今，8名註冊社工牽涉上述社會運動相關的違法行為被定罪，全部被判監；按食衛局資料，各有1名職業治療師和1名物理治療師被定罪，均未被判監。

（港區國安法）