鄒直播警上門：憾未能代表何桂藍申保釋

稱警撞密碼：陣間口氣會否臭死國安

保安局長鄧炳強明言會對拒交資料者迅速執法後，大批傳媒在鄒幸彤所屬律師樓位處的中環美國銀行中心地下整晚等候。國安處人員昨晨6時許掩至律師樓，鄒幸彤約6時40分起在facebook自拍直播，稱有人不斷按門鐘並「撞大門密碼」，她笑說「果然係今朝郁手呀」。下一片段則傳出叫喊聲：「警察呀，開門啦！」

「來了，遺憾上唔到藍（何桂藍）的保釋了」，鄒幸彤寫道，也沒理會門鐘聲，接連就警員行動發帖，「其實佢地可唔可以咁樣猛咁撞我地門口密碼㗎，入屋搶劫咩」。

「大家有無臨別說話想同我講？」鄒幸彤在帖文問道，截至晚上近9時已有逾1200個留言。她並上載律師樓窗外晨光的相片，「最後一次睇下呢個風景」，直至約8時警員將她押返警署。她在帖文最後寫道：「佢哋要拉早響嘛，咁我就唔洗近乎開通頂準備上庭嘅嘢。」

官拒撤報道限制 何撤申保釋

被控串謀顛覆國家政權罪的何桂藍已還押逾半年，由於鄒幸彤被捕，昨晨保釋申請聆訊改由大律師郭憬憲代表。郭憬憲在庭上申請撤銷報道保釋法律程序的限制，被國安法指定法官杜麗冰拒絕，何桂藍遂撤回保釋申請，須繼續還押。

何桂藍透過律師在facebook轉達口訊稱，「保釋固然重要，但唔公開同唔公平嘅過程係冇意義嘅」，又表示鄒幸彤原打算「幫我喺9P（對報道保釋法律程序的限制）問題打到底」，萬幸仍有人可繼續協助她。

「後援會」fb：

鄒精神抖擻 記掛今明六四案被告

「鄒幸彤後援會」fb專頁昨晚引述律師稱，鄒精神抖擻，最記掛今明六四案認罪者判刑，尤其掛心何俊仁、梁國雄、陳皓桓等，但無法到庭旁聽，呼籲市民代她前往為戰友打氣。最後她自嘲：「自己大概做不成YouTuber或直播主了，『死亡直播』不太成功，還要『低炒』。」

（港區國安法）