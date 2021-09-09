警拘支聯4人 國安公署開腔挺 劉兆佳：反映中央視為大案 鄒幸彤託律師傳話：據理力爭

英外相指心寒：京藉國安法毁公民社會

英國外相藍韜文（Dominic Raab）昨日在Twitter發文，指支聯會成員被捕是令人心寒的事例，「顯示北京如何利用國安法摧毁香港公民社會與遏制政治異見」。

前日為警方國安處要求支聯會提交資料的限期，鄒幸彤及常委到警察總部遞信申述立場，重申支聯會非外國代理人，又稱警方信件無合法基礎，故不提供任何資料。事隔不足一日，國安處人員昨晨兵分多路上門拘捕鄒幸彤、梁錦威、鄧岳君及陳多偉，指他們涉違港區國安法第43條《實施細則》附表5第3（3）（b）條「沒有遵從《香港國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」，4人被帶署扣查。根據條例，沒依時提交資料者一經定罪，最高可罰10萬元及監禁半年。

昨找不到徐漢光 警：不排除續有人被捕

至於前日以個人名義申請司法覆核警方做法的常委徐漢光，據了解，警方昨晨派員到其寓所，找不到他，暫未將他拘捕。警方昨稱行動繼續，不排除有更多人被捕。對於徐漢光申請司法覆核一事，政務司長李家超昨稱不評論，強調警方依法處理違法行為。

支聯會昨日證實4名常委被捕，感謝市民關注。「鄒幸彤後援會」facebook專頁昨晚引述律師稱，鄒幸彤始終質疑所謂支聯會為「外國代理人」的證據為何，她留給外界一句話：「據理力爭，無悔無懼」。

保安局昨日表示支持警方依法執法，指有關團體無視警告、一意孤行、堅決拒絕配合警方要求，重申執法部門是根據證據及依法採取執法行動。

兩辦斥公然對抗法律 同點名鄒幸彤

中聯辦指鄒幸彤等人「公然對抗法律規定」，警方拘捕是體現違法必究的公平正義，堅決支持警方對支聯會及其為首分子依法調查及處置。國務院港澳辦亦堅決支持警方執法，斥鄒等人「為掩蓋和抵賴其涉嫌違法事實」，拒交資料，「詆毁警方濫權」，是公然抗拒執法，警方依據國安法拘捕他們，是維護國安法權威的必要之舉。

負責監督、指導香港維護國安工作的中央駐港國安公署昨日罕有開腔，稱堅決支持國安處拘捕不遵守提交資料要求的「支聯會鄒幸彤等人」，任何人觸犯港區國安法及香港法律都須受法律制裁，又稱堅決支持警方依法履職，防範、制止和懲治危害國安的行為和活動，「切實維護國家安全」。對上兩次國安公署評論國安案，分別是去年8月壹傳媒創辦人黎智英被捕及今年6月蘋果日報5名高層被捕。

劉：支聯在國際具政治影響力

全國港澳研究會副會長劉兆佳說，國安公署甚少評論案件，這反映支聯會與蘋果日報案在中央眼中同屬「重大案件」。他認為對中央而言，以「結束一黨專政」為綱領的支聯會，衝擊中共執政及國家政權，加上支聯會在國際具政治影響力，國安處亦正調查該會是否涉外部勢力，形容案件「已提升至國家安全、國際層面」。

另外，被捕的梁錦威為葵青區議會主席，而民政局將安排區議員分4批宣誓，明天（周五）首批人宣誓。

明報記者

（港區國安法）

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