湯家驊：監誓人日後「發現被騙」或視發假誓有刑責

根據政府發給區議員邀請宣誓的信，提到宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言，作虛假宣誓要依法承擔法律責任。監誓人、民政事務局長徐英偉昨日多次提到在宣誓完成後，如發現有一些不符合擁護《基本法》、效忠特區的要求及條件會跟進，當中如有人涉嫌違法，有需要會轉介個案到執法機構跟進。

謝偉俊：「真誠」否難證明

湯家驊稱，發假誓是發誓時持相反或不符合誓言的行為意圖，之後被發現，「監誓人被你呃了」。本身是律師的建制派謝偉俊說，發假誓通常是事實的紀錄，例如發誓時已婚但稱未婚等；是否「真誠」則較難證明，他以結婚為比喻，有人曾對伴侶家暴，但結婚時宣誓可以有機會解釋「今次真係愛佢」，「有機會改過，睇吓你係咪信佢」。

「有無糧出取決有否合法就任」

至於追討薪津問題，徐英偉昨只稱喪失資格當日起，會立即停止發放酬金，但未交代何時起計喪失資格。湯家驊稱根據人大常委解釋，如果拒絕宣誓或宣誓不符法律要求，就有法律理據指該人從無正式就任，可追討自上任開始的薪津。早前有說法是從該議員作出負面清單行為當日計，湯認為「有無糧出不是取決你做過什麼，而是有否合法就任」。謝偉俊則認為，當局無講明會否追薪，他認為可能由宣誓無效起計。

至於被裁定宣誓無效者能否提出司法覆核，湯家驊稱理論上可以。謝偉俊認為，若是國安委的決定就不能提出覆核，其他DQ原因則可以。