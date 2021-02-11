政府放風後 200多人辭職 泛民斥危言聳聽旨在靠嚇

早前放風不合資格者收DQ信

政府原先放風7月就會啟動宣誓程序，惟之後一拖再拖，甚至有傳媒引述消息稱要過了12月立法會選舉；並稱會分兩類信發出，合資格議員會收信獲邀出席宣誓，不合資格者會收到DQ信；而落入「負面清單」行為，不符宣誓資格的區議員，包括參與民主派立選初選或借出議辦作票站，簽署「墨落無悔」聲明、要求中止香港獨立關稅區聲明，以及展示「光時」口號。不過政府昨日則宣布無辭職的所有區議員，本周五起分批宣誓，包括有國安法案件在身的留任議員。

民主黨區議員袁海文斥責政府有人於7月時刻意放風，提及DQ及追百萬薪津，目的是嚇退區議員而自行辭職。他稱宣誓條例5月通過時，他理解條例是沒賦權監誓人權力不容議員參與宣誓，故政府的官方安排，讓所有人參與做法屬「正路」，但對於會否向被DQ議員追討薪酬，官員昨日還是避而不談。

明報記者