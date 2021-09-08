區議員全可宣誓 DQ準則未說清 有初選案者表明宣誓 蔡子強：料不會大規模落閘

按「正負面清單」考慮宣誓有效否

《宣誓條例》通過後近4個月，林鄭月娥昨日出席行政會議前，聯同民政事務局長徐英偉公布區議員宣誓安排。林太表示，本屆區議會原有479名議員，扣除辭職者等，剩餘在任的211人須宣誓，他們將分成4批宣誓，港島區區議員率先於周五宣誓，如拒絕出席，等於喪失區議員資格（見圖）。

區議員須宣誓擁護《基本法》、效忠特區，民政局長徐英偉獲特首委任為監誓人，林太稱監誓人會按照「正、負面清單」考慮宣誓是否有效。宣誓完成後，政府不會當刻公布是否有效，她表示，對於一些有懷疑的宣誓，當局會給予事主申述機會，然後由監誓人判斷，監誓人有需要時可徵求進一步法律意見，如最終決定宣誓無效，該區議員將立即喪失資格。

失資格當日起停發薪酬 會否追薪待解釋

徐英偉昨日被追問會否向被DQ者追討薪津，他回應稱區議員喪失資格當日起，政府會停止發放酬金、津貼等款項，但沒說明「當日」是否由宣誓日起計；至於過往不符合《酬津指引》，或者與區議會工作無關的開支亦不會獲償還。

「負面清單」中有9項行為，包括反對《港區國安法》、損害香港整體利益等，作為判別宣誓無效的準則。早前有消息傳出，曾參與「民主派35+初選」、借出區議員辦事處作初選票站、簽署「墨落無悔」聲明書及展示「光時」旗的區議員料會被DQ。西貢區議員柯耀林與深水埗區議員劉偉聰同屬初選案被告，暫獲保釋，兩人均表示會宣誓。柯耀林說希望繼續服務社區，但無法評估DQ風險。

有民主派稱準則無所適從 風險難評

曾以合組名單參與民主派初選的沙田區議會主席李志宏表示，他沒因初選案被捕，會按要求宣誓，用盡方法留下來服務居民，自認有一定風險被DQ。他對宣誓安排仍有疑惑，包括追討薪津詳情、判別宣誓無效的具體準則等，指政府沒開誠布公地說明，形容自己「無所適從」。

南區區議員司馬文表示會宣誓，但指政府早前危言聳聽（scaremongering），導致民主派區議員大規模辭職後，近日再轉口風。他形容當局做法「不體面」（undignified），對此感到失望。

自由黨中西區議員楊哲安稱希望盡快宣誓，「現在遲來好過沒有」，盼藉宣誓挽回市民對區議會的信心。民建聯對宣誓安排表示支持，會全力配合，黨主席、九龍城區議員李慧琼昨日呼籲全體區議員認真履行宣誓要求，真誠擁護基本法及效忠特區。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，政府至今仍未清楚交代宣誓安排，形容是「留一手增加彈性」，令政府佔大優勢，但議員就無準則可依。他評估，政府今次不會「做得太盡」，料不會大規模DQ區議員，否則會與鼓勵民主派參選的信息自相矛盾。

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