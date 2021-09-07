社工註冊局處理違紀投訴 最嚴重可永久除名

曾健超襲警罪成 遭書面警告

「康橋」前院長性侵永久釘牌

據註冊局數字，局方成立至本月6日收到686宗投訴，其中144宗需召開紀律研訊。較為人認識的個案是佔領運動期間遭七警毆打的曾健超，他2016年被裁定一項襲警及兩項拒捕罪成，被投訴違反社工專業操守，紀律委員會建議停牌半年，註冊局最終決定發書面警告。另外，私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華性侵智障女院友，註冊局裁定他行為屬失當違紀，永遠註銷其社工資格。

邵家臻佔中案罪成 成功續牌

勞福局長羅致光今年5月引述註冊局數字指出，2018年1月至今年4月，7名社工向註冊局呈報就刑事罪行被定罪，不涉法例指明不能擔任社工的罪行，暫無人被釘牌；3人被裁定定罪不影響註冊續期，1人未申請續期，2人正待法庭上訴裁決，其餘1人註冊局正考慮個案。上述包括佔中案被裁定煽惑他人犯公眾妨擾及煽惑他人煽惑公眾妨擾罪成的邵家臻，邵家臻接受查詢表示事後成功續牌。

反修例風波期間多名社工被捕，前年7月27日在元朗，在警方與示威者之間調停、涉擋在警員盾前的劉家棟阻差罪成。被控暴動罪的陳虹秀被法官裁定暴動罪表證不成立，撤銷控罪；許麗明被判阻差辦公罪不成立。

至少8社工涉國安法被捕 6遭控

另外，至少8名社工涉《港區國安法》被捕，均涉「35+初選案」，除鄺俊宇及安德里未被控，鍾錦麟、李予信、何啟明、李嘉達、施德來及呂智恆被控一項串謀顛覆國家政權罪。據註冊社工名單，呂智恆狀態為「尚待續期」，其餘註冊未到期，名單不見以往報稱社工的岑子杰。

（港區國安法）