國安法定罪者 擬禁任工會社工 最快今年啟修例 社總：法例全方位納各範疇

社工註冊局負責社工註冊、續牌及紀律等事宜。《社會工作者註冊條例》第17條規定，任何人如被裁定犯了附表2的罪行，註冊局須拒絕被定罪者註冊為社工，除非獲註冊局所有成員同意，該人才可獲註冊（見圖）。

註冊局由15名成員組成，8人由社工選出，6人由特首委任，餘下1人為社署署長或其代表。本屆8名民選成員為民主派，年底將改選。換言之，如有社工違反附表罪行，只要有1名註冊局成員反對，該人便等於被DQ。

附表2訂明嚴重罪行包括強姦、亂倫、猥褻侵犯、拐帶兒童或少年、謀殺，部分可囚終身。政府消息人士稱，擬在附表2加入國安法罪行；當局亦會要求社福機構確保社工認識及遵守國安法，但相信非規定社工上課。至於如何執行，該人稱正諮詢機構，而機構須就此每年交報告。

至於規管工會的《職工會條例》，第17條列明除非特首會同行政會議同意，涉欺詐、不誠實、脅迫或身為三合會會員罪行被定罪者，5年內不得任工會職員。政府消息稱政府擬將國安法加入條例，意味可DQ國安法定罪工會理事。

邵家臻：違立法原意 陸頌雄：緊盯正常

社會工作者總工會外務副會長張志偉相信，政府正全方位將國安法納入不同範疇。至於是否合適，他相信國安法屬「凌駕性」條例，「不到我們評論，它要做就要做」，但指附表2罪行多屬性罪行或影響他人福祉的罪行，立法原意是保護服務對象的利益，國安法與附表2的罪行不太相關，與立法原意不同。

曾任註冊局成員的立法會社福界前議員邵家臻說，附表2加入國安法「表面看似無傷大雅」，實際是「風馬牛不相及」，指列附表2原意是保護服務對象，「（勞福局長）羅致光當初有份制定立法，相信他最清楚立法原意」。

本身是註冊社工的工聯會陸頌雄認為修例合理，因為違反國安是嚴重罪行，現時國際形勢複雜，將國安「睇緊啲」屬正常。他希望社工勿將政治理念或意識形態透過工作放諸服務對象身上。他稱註冊局處理「七警案」（曾健超案）使他不滿，「同顏色就罰都唔使罰」，認為要檢討註冊局權力如成員組成。

工盟批剝奪權利 工聯：助聚焦工運

工會方面，職工盟總幹事蒙兆達相信修例與否，目前政治氣候下國安法定罪者已很難任工會理事，並指部分人僅行使言論自由已被控國安法，令人擔心執法是打壓異見者，一旦修例，或變相令持不同政見定罪者被剝奪從事工會的權利。他說要視乎修例寫法，如像電檢條例引入「不利國安」概念，則憂當局有無限詮釋空間，變相成為政治箝制。

工聯會麥美娟表示，近年有些工會成立並非做工運工作，政府若修訂任何規例令工會聚焦工運工作是好事，她又質疑近年很多工會成立只由勞工處職工會登記局監察是否足夠。

反修例運動觸發新工會浪潮，多個工會曾發起罷工，不少社工到前線調停警民衝突。有親建制媒體近期屢指控職工盟「反中亂港」並促取締，另指控社總「包庇黑暴」。

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676