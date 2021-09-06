盧文端：民主黨倘阻成員參選 恐違國安法

籲「求生派」另起爐灶

盧文端稱上月撰文，指民主黨如果全面禁止成員參選，只有「死路」一條。他今再撰文，表示有人以為中央修改選舉制度後，不能缺了民主黨，但如果民主黨以為可以「罷選」威脅中央，是嚴重誤判；反問民主黨是要「求生」還是「求死」？他稱民主黨需要有政治智慧和膽識的「識時務者」主持大局，否則，反對參選的「求死派」就會「求仁得仁」，而想參選的「求生派」只有另起爐灶，提點想參選的人「大可自謀生路，自立門戶，相信也會有自己的一片天地」。

不過，盧文端又指出，就算民主黨人參選也不代表可以「入閘」。他以早前公布的選委會選舉審查結果，前熱血公民成員鄭松泰遭取消資格、新思維狄志遠成功「入閘」為例，認為該兩個案對民主黨有參照意義，指民主黨中涉嫌違反國安法、已身陷牢獄的人，「基本上是參選無望」，而該黨中如有類似鄭松泰行為的人，「即使報名參選，也過不了資格審查一關」。盧稱，狄志遠沒有參與社會暴亂，也無衝擊一國兩制底線的言行，反映民主黨內的溫和務實人士，「他們可以『入閘』參選，而且有機會當選」。