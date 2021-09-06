支聯拒交資料 考慮提覆核 鄒幸彤：不幫警國安散播恐懼 保安局促懸崖勒馬

「警指外國代理人 無交代哪國」

支聯會7名常委上月底接到國安處信件，被要求遞交自成立以來的成員及職員資料、2014年至今收支及與多個組織的活動及通訊內容等，最遲明日（7日）遞交，否則即屬犯罪。鄒幸彤昨日在記者會表明不會交出任何文件，批評警方無理指控組織是「外國代理人」，信中亦無交代支聯會代理什麼國家，「總不能說支聯會在代理除中國以外的全世界吧？」她強烈否認支聯會是外國代理人，「（拒交資料）亦是我們身為常委，對我們的成員、支持者最起碼的保護……恐嚇到我們為止，我們不幫你散播恐懼」。

政府隨後發稿不點名回應支聯會的決定，警方稱留意到有團體公然表示不會遵從法定要求，強調必定依法跟進；保安局作出嚴正警告，重申執法部門嚴格依照法律而採取行動，執法人員有需要取得有關某些外國或台灣政治性組織，及外國或台灣代理人的資料，呼籲「有關團體須立即懸崖勒馬，以免承擔法律風險」。

根據國安法第43條實施細則附表5，只要警務處長合理地相信是為防止及偵查危害國家安全罪行，獲保安局長批准可規定「外國代理人」在指定期限提交在香港活動、收支等資料。條文沒列明被指為「外國代理人」的組織，能否就提交資料的要求上訴或司法覆核。

陳弘毅稱可提覆核

惟刑檢程序中聽取證據較適合

陳弘毅認為，若支聯會認為警方要求不合法，原則上可提出司法覆核，但司法覆核一般不處理證據繁多的案件；由於今次焦點落在支聯會是否「外國代理人」，屬事實問題的爭論，如政府提出檢控，法庭未必採用司法覆核的方式處理爭議，認為在刑事檢控程序中聽取證據較適合。他表示，如支聯會常委因不交文件被起訴，屬於國安法案件，會交由指定法官審議。

湯家驊：法庭或待政府提告 再裁外國代理人定義

資深大律師湯家驊認為，保安局已就事件發聲明，支聯會常委被檢控的可能高。他說，即使支聯會提出司法覆核，法庭未必會受理，或會留待於政府提告案件再裁定「外國代理人」的定義。支聯會7名常委中，有兩人正在獄中，湯家驊認為，這或會成為他們的答辯理由，重申只有收到警方命令者才有被控告的風險，支聯會其他會員未必犯法。

根據國安法下「實施細則」附表5，若沒依時提交資料，最高可罰10萬元及監禁半年；如提供虛假、不正確或不完整資料，最高可罰10萬元及監禁兩年；警方國安處上月底首次引用該例要求支聯會遞交資料。

警方近月要求不同組織遞交資料，包括於4月指民陣涉違《社團條例》，要求組織遞交資料，解釋未再申請社團註冊原因、收入來源等，時任民陣召集人陳皓桓稱不會逐一回應提問，該組織最終於上月解散。另外，警方國安處本月初表示，正就612人道支援基金涉「違反國安法或其他法例」展開調查，消息稱警方向高等法院申請「提交物料令」（production order），要求基金信託人及真普選聯盟有限公司董事提交包括捐款人等資料。

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