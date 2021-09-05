傘運抗爭字句留「青蛙路」7年 科大洗走

學生會年年補油 校方稱例行清洗

科大編委會昨午在facebook發帖文指出，昨午2時半收到消息「青蛙路」上的字句正被清潔員清除，15分鐘後到場，見字句已被清除，只剩小量白色漆痕。據編委會上載影片，有工人用高壓水槍噴洗路上字句，另一張相片顯示路上字句已消失。科大回覆稱，為配合逐步恢復實體授課，自本年初開始用水車為校園清潔，大學於9月1日全面恢復面授課堂，遂於昨日再作例行大清洗。

前學生會長：係咪咁驚我哋？

都唔可以反抗喇

自2014年「青蛙路」被髹上字句後，學生會往後每年會補油一次。麥嘉俊昨向本報表示，他前晚經過「青蛙路」時，有關字句仍在。他稱已預料在《港區國安法》下，校方清除字句是「遲早的事」，認為校方事前沒通知學生是不尊重，「係咪真係咁驚我哋？𠵱家我哋都唔可以反抗喇！」

麥嘉俊去年申請補油被拒時，校方一度圍封該路段，並用白布覆蓋字句，其後學生會在另一日「突襲」補油。麥嘉俊及部分學生會成員今年1月接獲教務處通知，指控他們在校內舉辦周梓樂逝世半年追悼會、為「青蛙路」字句補油等，要處分他們，其中麥嘉俊和內務副會長被勒令休學一個學期。