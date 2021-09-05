原訂9月中 城市論壇復播無期 前監製：港台有責助市民悉政令述己見

《城市論壇》上季最後一集於7月18日播出，討論議題關於管制即棄膠餐具計劃諮詢。據了解，《城市論壇》原定9月中復播，但近日計劃有變，暫時復播無確實日期。另外，去年6月19日《頭條新聞》播出當季最後一集後亦「放暑假」，一直無復播。

港台拒評：編輯自主

對於《城市論壇》是否不會復播，港台回覆稱，有關港台的節目播放安排及員工調配屬內部編輯事宜，不作個別評論；根據香港電台約章，港台編輯自主。

麥麗貞：源起倫敦海德公園

發言「非約定抽籤」

《城市論壇》前監製之一麥麗貞稱，若節目停播將非常可惜，認為港台作為公共廣播機構有責任給市民知悉政令和各方意見，《城市論壇》更可給市民在現場發表意見。她說，《城市論壇》的起源來自英國倫敦海德公園，每逢周日都有不同人可在該處發表意見，而節目原意正是給不同市民發表意見，「任何人來到都可以說，不是約定、抽籤，或由團體介紹」。麥麗貞認為無論任何時代都需要這類節目，但同類節目收視低，不會有贊助，其他電視台不會製作。

中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，特首林鄭月娥早前已講明港台首要工作是培養港人的國民身分認同，因此公共廣播被重新定義，港台有新的藍圖，且完全無透明度、無諮詢、無向公眾交代。梁麗娟認為《城市論壇》能否復播的影響不大，因為該節目以往是給不同立場的政黨、團體辯論，但現時政黨一元化，民意在施政比例降低，這類蒐集民意的論壇作用微，即使復播，亦未必可由原班人馬製作。

學者：公共廣播被重新定義

或不想鼓勵論政氣氛

梁麗娟說以往某議題經新聞報道後，論壇有嘉賓、學生、長者參與，擴闊及深化討論，從而令政策更到位，《城市論壇》復播無期會弱化跨媒體平台的作用，「公共議政空間可以支持民主制度，但現在民主制度『完善化』，公共議政空間都要重新定義了」。她認為公營廣播或者亦不想鼓勵論政氣氛。

《城市論壇》自1980年啟播，由時任廣播處長張敏儀提議製作，每逢周日在戶外直播，主要在維園涼亭舉行，每次節目會邀請不同立場的政界、學者、專業人士及政府官員，討論熱門政治、民生議題。節目一直由無綫電視轉播，至2016年9月無綫提出停播，節目僅在港台電視31台直播。