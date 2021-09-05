資訊科技工會擬解散：因移民潮

會員一年減八九成

鄧卓文說工會去年原有1100人，惟不少人有計劃離港或已移民，今年會員數目大跌八九成。他稱工會不太感受到政治壓力，而香港工作環境開始變差，外國亦有很多工作機會，許多人選擇離開，強調有解散計劃僅因人才外流。

此外，牧者組織香港教牧網絡上周四（2日）在facebook宣布解散。帖文提及，鑑於現時香港形勢轉差，民間組織及老牌工會一一宣布解散，人人自危，在此政治氣壓下決定宣布解散，停止運作，facebook專頁亦會停止更新。

「政治氣壓」 香港教牧網絡解散

基督徒周報《時代論壇》引述該網絡前成員陳建榮稱，解散決定已考慮一段長時間，事前並無收到相關警告。報道又引述牧師袁天祐稱，該網絡不少人離港，留港的教牧本身亦有很多工作，認為人手減少下，運作不容易。香港教牧網絡前身為香港基督教教牧聯署籌委會，於前年成立，曾有30名牧者發起聯署要求政府撤回《逃犯條例》修訂。