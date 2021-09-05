支聯9．25會員大會議決解散 國安處限周二前交資料 會方今記招交代

支聯會於1989年支援八九民運百萬人遊行後宣布成立，至今32年，五大綱領包括「結束一黨專政」，除去年及今年遭警方以疫情為由禁止，此前每年亦會在維園舉辦燭光集會悼念六四。支聯會近月屢遭建制派及官媒點名批評，全國僑聯副主席盧文端早前撰文稱支聯會只得「解散或取締」兩選擇。

支聯會目前尚餘7名常委，上月通過決議解散支聯會，尚待會員大會通過。有熟悉支聯會的人表示，召開會員大會需要21日通知期，意味若今日公布召開會員大會，也要待月底才開會，據悉特別會員大會定於9月25日舉行。本報早前引述消息指出，如最少20個團體會員出席，達75%投票贊成，便可通過解散決議。支聯會原有200多個團體成員，多個成員早前先後退出。

蔡澤鴻：投票取向看其他成員

觀塘區議會前主席蔡澤鴻的辦事處目前仍為支聯會成員團體。蔡澤鴻接受本報查詢時表示會出席會員大會，稱在此關鍵時刻要盡會員責任。他未透露投票取向，說要視乎其他成員團體意向。

此外，警方國安處早前引用《港區國安法》43條實施細則附表5，指有合理理由相信支聯會屬「外國代理人」，去信常委要求在9月7日前提交多項資料，包括自成立以來的成員及職員資料，2014年至今在港資產、收入及開支等；若未依時提交，可罰款10萬元、監禁半年；如提供虛假、不正確或不完整資料，最高可罰10萬元、監禁兩年。有熟悉支聯會的人估計，支聯會傾向不提交資料。

鄒幸彤撰文批「外國代理」指控

指如釣魚取證逼團體篤灰

網媒「立場新聞」及「眾新聞」昨刊登支聯會副主席鄒幸彤的文章，她質疑法院尚未正式裁決如何界定「外國代理人」，但警方國安處有「合理懷疑」就能在不提供證據、不用指出調查什麼性質的罪行下，指稱支聯會、華人民主書院等組織為「外國代理人」，規定交代國際聯繫、人員狀况等，批評此舉強制組織「篤灰」，並稱之為「釣魚取證（fishing expeditions）」，即意圖靠索取大量資料去推敲罪證。

教協周六會員大會議決解散

此外，教協上月宣布啟動解散程序，其後通過修改會章下調解散門檻。據了解，教協將於周六（11日）下午再度召開特別會員大會，共有8項動議，包括決議解散教協、授權理事會變賣物業、財產及經費、向職工會登記局提交解散通知等；議程亦包括議決在今年8月10日為合格會員的人，可按會章規定，在處理與解散相關的開支及債項後均分全數餘款；若仍有餘款，則捐贈予在港設立的合法教育或慈善機構。

明報記者

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