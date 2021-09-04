劉宇隆：三四成中學生想打科興 應開放谷針

青少年近六成接種 劉：已到瓶頸

截至前日，本港已接種首針的人口有62.1%，當中接種率最高的年齡群組為40至49歲，達77.87%；長者接種率最低，80歲或以上有12.03%；青少年最遲開始打針，12至19歲接種率後來居上，已有59.29%。科興現限年滿18歲者接種，只有約5%已打針青少年接種科興，其餘都接種可讓年滿12歲兒童接種的復必泰。

稱有學生憂打復必泰致心肌炎

劉宇隆向本報稱，港大8月至9月最新的中學生接種疫苗滾動問卷調查顯示，約三成至四成受訪中學生表示希望接種科興疫苗，部分受訪學生解釋擔心接種復必泰後出現心肌炎。

劉宇隆說，本港適齡接種新冠疫苗的青少年中逾半打了首針，由於香港選擇復必泰和科興者約為六四比，料目前青少年接種已去到「瓶頸」，開放青少年接種科興才能進一步推高接種率。他引述港大民調估算，開放後這年齡組群接種率有望達到八成至九成。他又形容目前「不能再等」，籲港府找下調接種年齡的方案，包括審視「免疫橋接」等數據，以決定是否下調科興的接種年齡。

（新冠疫情）