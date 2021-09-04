橫貫性脊髓炎及腦炎 首公布打針後出現

據最新一期疫苗安全監察報告，衛生署在8月接獲兩宗打疫苗後懷疑出現橫貫性脊髓炎的個案，其中一宗被認為與疫苗接種無關，另一宗涉及40歲男子，他打復必泰後右半身麻痺和無力，情况穩定，毋須治療。監察報告指出，橫貫性脊髓炎是於脊髓發炎時出現的一種神經系統情况，症狀可能包括背或頸疼痛、手臂或腿部無力及腿部感覺異常。

8月11宗打針後死亡 沒證據因疫苗

監察報告亦首次提到，截至8月31日，衛生署共接獲4宗打針後懷疑腦炎報告，其中3宗被認為與接種疫苗無關，其餘一宗涉及43歲女子，她打科興後頭痛、右上肢麻痺及發燒，治療後病情好轉及出院。報告指出，腦炎是腦組織的炎症，通常由感染或自身免疫反應引起，症狀一般包括頭痛、局部神經功能缺損、畏光、頸部僵硬、精神混亂、抽搐等。

據港大由醫管局蒐集的初步資料，2018至2020年12歲或以上人口中，每年平均有48宗橫貫性脊髓炎新病例紀錄，同期每年平均有515宗腦炎新病例紀錄。

監察報告又指出，衛生署在8月接獲861宗打針後的異常事件報告，包括11宗打針後14日內死亡個案，均沒臨牀證據顯示因疫苗引起。報告又指出，衛生署8月15日接獲一宗嚴重心肌炎，一名38歲女子打復必泰12日後呼吸短促、發燒和頭暈，入院時情况危殆，近日轉為穩定。

5宗源頭不明脗合科興病毒株 確診列表剔除

此外，本港早前發生多宗病毒檢測樣本受疫苗污染而驗出陽性的個案，衛生防護中心檢視自2月疫苗接種計劃開始後的源頭不明個案，發現5宗在3月及4月確診的個案與疫苗病毒株脗合，其中4宗曾到提供科興疫苗的海怡半島西醫張永發診所，該診所上月為一名32歲男子取咽喉拭子樣本，懷疑受疫苗污染而驗出陽性。另一宗個案曾在沙田源禾路體育館打科興。衛生署表示，5名患者入院後病毒和抗體均呈陰性，分析臨牀數據、流行病學資料和化驗結果後，認為與疫苗病毒株污染脗合，故已將相關個案從確診列表刪除。

員工打科興後心臟病亡 醫局：不應揣測

另外，本月起醫管局員工除非有醫療證明，否則沒打疫苗者要自費定期檢測，九龍醫院一名員工上月底打第一針科興，兩日後出現急性心臟病，之後死亡。醫管局昨表示基於尊重死者及保護病人私隱原則，不透露病人具體病情，公眾不應隨便揣測，應留待死因裁判官及疫苗專家判斷。

（新冠疫情）