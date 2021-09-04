港3宗Mu變種 衛署無主動公布 世衛列「值得注意」 傳染力未明或具「免疫逃逸」特性

何栢良：9處基因突變 料影響疫苗抗體

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，暫時未能確定Delta和Mu兩種變種病毒，哪一種傳染力更強，而Mu變種病毒的S蛋白最少有9個位置有基因突變，包括N501Y、E484K、P681H等，參考其他變種病毒，這些位置的基因突變對病毒的傳染性、打疫苗後產生中和抗體等「肯定會有影響」。他建議衛生防護中心公布本港Mu變種病毒的資料，讓公眾更了解情况。

昨增4宗輸入全屬菲傭 兩上機前已發病

本港昨增4宗輸入個案，全屬菲律賓外傭，包括一名45歲女子，她於5月和6月在菲律賓打兩針科興，9月1日抵港，帶有L452R變異病毒株。勞工處表示，供在當地打針外傭檢疫的荃灣絲麗酒店所提供的資料，至昨日有99名外傭入住。

另外3名確診外傭中，一人早前在港打兩針科興，兩人在港打復必泰，其中打復必泰的兩人在8月31日已發病，仍於9月1日抵港，3人全部驗出L452R變異病毒株。

昨確診的4人全部乘9月1日由宿霧太平洋航空的5J272航班抵港。因應4人確診，且航班有一名乘客未符防疫規例，衛生署昨宣布，宿霧太平洋航空營運的客機會被禁飛14日，至本月16日。

此外，世衛上月底將Mu變種病毒列為「值得注意的變種」（variant of interest），風險級別較Delta變種病毒所屬的「值得關注的變種」（variant of concern）低。衛生署昨回覆查詢時表示，截至昨日共發現3宗個案屬Mu變種病毒，即「B.1.621」。翻查資料，3宗個案包括兩名6月從哥倫比亞抵港的男女，以及一名7月從美國抵港的26歲女子，其中26歲女子今年4月和5月已在港打兩針復必泰。衛生署此前未有公布Mu變種病毒已流入香港。

據世衛最新一期疫情周報，Mu變種病毒最早於1月在南美洲國家哥倫比亞發現，截至8月底，全球39個國家已發現超過4500宗相關個案，該變種病毒有可能具「免疫逃逸（immune escape）」特性，但仍需更多研究才能更了解該變種病毒的特性。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676