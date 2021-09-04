港3宗Mu變種 衛署無主動公布 世衛列「值得注意」 傳染力未明或具「免疫逃逸」特性

【明報專訊】政府自上月底起容許在菲律賓和印尼完成接種新型冠狀病毒疫苗的外傭來港，至昨日有99名外傭抵港，入住指定的荃灣絲麗酒店檢疫，並首現相關確診。一名45歲外傭在菲律賓已打兩針科興，本月1日抵港後確診，驗出帶L452R變異病毒株。此外，世衛近日將最先在南美洲哥倫比亞發現的「Mu」變種病毒列為「值得注意變種」，衛生署昨日回覆查詢時證實，本港自6月起發現3宗Mu變種個案，其中一人已打兩針BioNTech（復必泰）。衛生署此前並沒主動公布相關資料。
何栢良：9處基因突變 料影響疫苗抗體
港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，暫時未能確定Delta和Mu兩種變種病毒，哪一種傳染力更強，而Mu變種病毒的S蛋白最少有9個位置有基因突變，包括N501Y、E484K、P681H等，參考其他變種病毒，這些位置的基因突變對病毒的傳染性、打疫苗後產生中和抗體等「肯定會有影響」。他建議衛生防護中心公布本港Mu變種病毒的資料，讓公眾更了解情况。
昨增4宗輸入全屬菲傭 兩上機前已發病
本港昨增4宗輸入個案，全屬菲律賓外傭，包括一名45歲女子，她於5月和6月在菲律賓打兩針科興，9月1日抵港，帶有L452R變異病毒株。勞工處表示，供在當地打針外傭檢疫的荃灣絲麗酒店所提供的資料，至昨日有99名外傭入住。
另外3名確診外傭中，一人早前在港打兩針科興，兩人在港打復必泰，其中打復必泰的兩人在8月31日已發病，仍於9月1日抵港，3人全部驗出L452R變異病毒株。
昨確診的4人全部乘9月1日由宿霧太平洋航空的5J272航班抵港。因應4人確診，且航班有一名乘客未符防疫規例，衛生署昨宣布，宿霧太平洋航空營運的客機會被禁飛14日，至本月16日。
此外，世衛上月底將Mu變種病毒列為「值得注意的變種」（variant of interest），風險級別較Delta變種病毒所屬的「值得關注的變種」（variant of concern）低。衛生署昨回覆查詢時表示，截至昨日共發現3宗個案屬Mu變種病毒，即「B.1.621」。翻查資料，3宗個案包括兩名6月從哥倫比亞抵港的男女，以及一名7月從美國抵港的26歲女子，其中26歲女子今年4月和5月已在港打兩針復必泰。衛生署此前未有公布Mu變種病毒已流入香港。
據世衛最新一期疫情周報，Mu變種病毒最早於1月在南美洲國家哥倫比亞發現，截至8月底，全球39個國家已發現超過4500宗相關個案，該變種病毒有可能具「免疫逃逸（immune escape）」特性，但仍需更多研究才能更了解該變種病毒的特性。
明報記者
（新冠疫情）
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676