「感激」議案26人周一起禁足港大 校方：風險未消

「至另行通知」 其餘18人解禁

翻查報道，評議會當日以30票贊成、0票反對、2票棄權通過涉事議案。港大就校委會禁足決定調查評議會44名成員，昨指18名學生不用被禁足，冀學生深刻反思自己言行，恪守個人及對社會的道德責任，守法知理。至於其餘26人，港大教務長曾詠詩昨向部分評議會學生發電郵，指由於未有資訊以消除他們參與涉事評議會會議的風險問題，故校方將對他們採取「風險管理措施」，下周一起不得進入校園範圍及使用校園設施，直至另行通知。曾詠詩在電郵重申，校方早前向學生蒐集有關當日會議的資料，不會構成校內紀律處分或刑事調查的一部分。本報昨向港大查詢受禁令限制的學生能否上網課等，截稿前沒獲回覆。

稱所蒐資料不用於校內處分刑事調查

港大學生會評議會於7月7日通過議案「感激」七一刺警案自戕身亡的疑犯梁健輝，引起軒然大波。校方決定不承認學生會並逐出會址，校委會8月4日勒令禁止出席該會議的評議會學生踏足校園，當時未立即實施。有港大紀律委員會前委員及港大學生會評議會前評議員質疑校委會越權，繞過大學「紀律委員會」處分學生，做法不符程序。

其後曾詠詩及校方高層逐一會見評議會成員，了解7月7日會議情况，包括誰人出席及投票等。曾詠詩上月24日電郵向評議會學生詢問3條問題，包括有否出席會議、是否提出涉事議案、投票意向，並於電郵稱不論學生答覆與否，校方都會納入考慮，決定如何執行禁令。