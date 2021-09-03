聲援受罰囚友 被指「滋事」 18人隔離受查 事涉袁嘉蔚

懲教：個別還押者圖「建立勢力」

突擊搜查揭6人藏違禁品

懲教署指出，羅湖懲教所管方近日接獲情報，顯示個別還押的在囚者企圖在院所內「建立勢力」，積極聯絡其他還押者參與，管方隨即對目標人物作嚴密監察。管方昨日突擊搜查目標人物的工作地點，發現她和其餘5名在囚者藏有「違禁品」，前線人員即時對她們採取紀律檢控。

派「黑豹部隊」支援羅湖懲教所

懲教署表示，昨午近4時，在目標人物的工作地點中，有18名在囚者集體要求管方取消對該6名在囚者的紀律檢控，否則會有進一步行動。署方遂即時調派區域應變隊及警衛犬隊到羅湖懲教所支援前線人員，將該18名「滋事分子」隔離調查，確保院所安全及穩定。署方稱行動仍在進行。

翻查資料，袁嘉蔚於7月因與囚友相擁而被懲教人員處罰，被調往俗稱「水飯房」單獨囚禁10天。羅湖懲教所為中度設防監獄，羈押定罪及還押的成年女性。