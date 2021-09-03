律師：倘物業買家不知非法 交易有效

原業主「或追唔番層樓」 可索償

律師會前會長熊運信表示，如果買家是以「真金白銀」、完全無理由相信有關交易為非法的話，業權是歸他所有。他說，原業主或親人若發現物業被盜，可透過民事訴訟追討賠償，「可能追唔番層樓，而係追番樓價」，若騙徒的資產被凍結，可用作賠償訴訟人；訴訟人亦可追究處理樓宇買賣的律師有否涉及疏忽，或是否與疑犯有關。

倘客稱失樓契 律師：證身分方辦宣誓

熟悉樓宇買賣的律師謝天良表示，如有顧客聲稱遺失樓契，最理想的做法是聯絡當年處理買樓的律師，在該律師樓辦理宣誓聲明，解釋遺失樓契原因、何時發現遺失等。他說，如有新顧客到訪律師樓，聲稱遺失樓契，他會先要求對方報警，然後查核對方是否「假業主」，包括要求提供差餉、水電費單據，以及查看身分證正本；若信納對方身分，便辦理宣誓聲明，其後再到土地註冊處申領樓契鑑證副本。他說，若該名業主其後希望賣樓，便要視乎買家委託的律師是否接受業主早前的宣誓聲明，若接受便可完成買賣。

律師會會長陳澤銘昨透過書面回應，稱得知案中被捕人包括法律界從業者，律師會不會評論個別事件，如有任何專業失當情况，將按既定程序調查及處理。律師會已向會員發出執業指引及通告，詳述識別客戶身分、查核和盡職調查，以及文件認證的正確程序，建議會員如遇相關情况，應聯絡入境處查核相關香港身分證。