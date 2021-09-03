涉冒業主吞8丟空物業 大狀主腦 涉款6000萬 民建聯前成員等12人被捕

疑犯包括律師經紀財務公司職員

警方商業罪案調查科前日展開代號「秉信」的行動，搜查多個地點，以涉嫌串謀詐騙拘捕8男4女，年齡介乎30至64歲，當中有集團主腦及骨幹成員。被捕人包括一名大律師、兩名事務律師、一名法律行政文員，其餘為地產代理及財務公司職員等。警方表示相信已瓦解該詐騙集團。據了解，被捕人包括屬主腦的大律師蕭震然、其任職保險經紀的妻子、兩名律師衛珮璇及林欣芳。警方在行動中檢獲涉案物業的買賣文件、貸款申請文件、銀行文件、多部手提電話及電腦等。警方指行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

警方指出，去年底接獲市建局舉報，指有人懷疑將一個已去世21年業主的土瓜灣空置物業據為己有，企圖向局方出售圖利。警方經調查後，揭發有集團於去年5月至今年3月，以類似手法挪佔最少8個物業的業權，再將其抵押，每個物業的貸款由100萬至950萬元不等，部分其後出售圖利，案件共涉款6270萬元。

業主身故21年單位去年「出售」

市建局查買賣文件簽名揭不妥

涉案的其中一個物業位於市建局土瓜灣榮光街重建項目。市建局指出，該重建項目由2018年6月展開，局方多次嘗試聯絡涉案單位的原業主不果，至去年8月至10月，一名男子聲稱同年已獲原業主轉讓該單位，並已將其出租，要求局方向他提出收購建議。市建局翻查最近的買賣文件，發現文件上業主的簽署與1959年購入該單位時合約上的簽署有明顯不同，再經生死登記總署查詢，發現原業主1999年已去世，遂於11月將個案轉介警方。該單位已於今年5月被政府以《收回土地條例》收回。市建局表示正協助警方調查，不作進一步評論。警方指出，該單位價值逾千萬元，市建局在案中未有損失。

8物業遍舊區 業主去世移民多年

警方表示，案中8個物業分佈在土瓜灣、北角等舊區，樓齡44至84年，均是因業主去世或移民多年而長期空置，乏人打理，亦無樓宇按揭。

做假證發假誓 稱遺失樓契補領

警方指出，集團成員串謀律師樓及財務公司，利用專業知識侵吞別人財產。集團成員以假身分證冒充為有關物業業主，並發假誓聲稱遺失樓契，以申請補領樓契。當他們取得樓契後，會先抵押物業換取貸款，再以自己網絡出售物業，並向買家訛稱有關物業為銀主盤，不能申請按揭。律師樓收到買家付款後，會按集團成員指示先償還貸款，餘款再轉入集團成員的銀行戶口，再以現金提走。警方正調查集團成員如何取得有關假身分證。

警：原業主或需興訟討回業權

商業罪案調查科警司李慕賢指出，部分涉案物業的業權，在土地註冊處中已屬其他業主，原業主或其家人如欲取回業權，或需訴諸民事訴訟。

明報記者

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