藝術中心監督團主席由特首委任 取消何韻詩租場 當局：特首沒干預

自負盈虧 宗旨推廣各類藝術

民政事務局發言人表示，香港藝術中心是非政府營運、自負盈虧的機構，宗旨是在香港及香港以外地方推廣、贊助、鼓勵及提供各類性質的視覺、文學、音樂及表演藝術的欣賞及參與。局方表示，為更有效達至宗旨，藝術中心可按照《香港藝術中心條例》出租設施，特首及民政事務局均沒有參與、亦不會干預香港藝術中心的日常運作，包括場地租用事宜。

楊鐵樑媳婦任主席 成員雷鼎鳴

香港藝術中心設有監督團，作為中心的主管及行政機構。民政事務局資料顯示，香港藝術中心監督團主席及其中3名成員，根據《香港藝術中心條例》由特首委任。監督團主席是前首席大法官楊鐵樑的媳婦楊余夏卿，而被委任的成員有科大經濟學系前系主任雷鼎鳴、劉文邦及徐若婷。監督團其餘成員包括遠東發展邱達昌的女兒邱詠筠、恒地李家誠之妻徐子淇。根據香港藝術中心2019/20年報，該年度的主要節目有近95個，租用場地的藝術文化單位有近120個。

（港區國安法）