六四劇2019年壽臣上演 莊梅岩斥拒租「嚴重倒退」

稱中心素重多元 料受壓「撐不到」

莊梅岩指事件在業界引起很大反應，希望政府及藝術中心交代並作清晰指引，稱事件像釋出信息：「只要你醒醒定定，你是個聽話藝術家，做些和諧的事，便得有做」，慨嘆會令藝術多元及水準降低，與國際的距離愈來愈遠，觀眾看不到想看的藝術。她說藝術中心向來多元化、國際化，給予很大空間，事件令人憂慮不論香港或外國較前衛（edgy）的團體或作品日後在港演出將更難。她苦笑：「我知道我講這些都沒用。」

與藝術中心合作多年的她又說，中心行政人員及職員多年為多元藝術貢獻，與業界互相信任，只指罵他們亦不公，她相信中心是受某方面壓力，也非首次，「但今次他們撐不到了」。她說仍會忠於自己繼續寫劇本，不論六四或其他題材，但劇本未來能否上演則難料。

黃秋生：唔係我哋熟知嘅世界

多次演出舞台劇的演員黃秋生說，「無嘢可以回應，成件事都唔識講，因為唔係我哋熟知嘅世界，唔知道原因，大家響度估，向一個方向諗」，他未試過被取消演出場地。歌手夏韶聲稱不清楚事件，沒試過臨演出前被通知取消場地。

（港區國安法）