六四劇2019年壽臣上演 莊梅岩斥拒租「嚴重倒退」

【明報專訊】六四舞台劇《5月35日》前年在香港藝術中心壽臣劇院上演，同一場地今年以可能危害公共秩序或安全為由取消歌手何韻詩租場。該劇編劇莊梅岩對香港落入如斯景况非常失望，「原來你只要搬出危害國家、公共安全等條文，無論作品有無實際危害元素，你說停、我就要停，置我們藝術創作自由於不顧」，形容對創作是嚴重倒退，「我所認識的香港原本不是這樣」。面對紅線，六四劇場能否延續，「相信會抆啲」。
稱中心素重多元 料受壓「撐不到」
莊梅岩指事件在業界引起很大反應，希望政府及藝術中心交代並作清晰指引，稱事件像釋出信息：「只要你醒醒定定，你是個聽話藝術家，做些和諧的事，便得有做」，慨嘆會令藝術多元及水準降低，與國際的距離愈來愈遠，觀眾看不到想看的藝術。她說藝術中心向來多元化、國際化，給予很大空間，事件令人憂慮不論香港或外國較前衛（edgy）的團體或作品日後在港演出將更難。她苦笑：「我知道我講這些都沒用。」
與藝術中心合作多年的她又說，中心行政人員及職員多年為多元藝術貢獻，與業界互相信任，只指罵他們亦不公，她相信中心是受某方面壓力，也非首次，「但今次他們撐不到了」。她說仍會忠於自己繼續寫劇本，不論六四或其他題材，但劇本未來能否上演則難料。
黃秋生：唔係我哋熟知嘅世界
多次演出舞台劇的演員黃秋生說，「無嘢可以回應，成件事都唔識講，因為唔係我哋熟知嘅世界，唔知道原因，大家響度估，向一個方向諗」，他未試過被取消演出場地。歌手夏韶聲稱不清楚事件，沒試過臨演出前被通知取消場地。