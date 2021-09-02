何韻詩斥撤租無理據 藝術中心：考慮社會情况

藝術中心發言人稱，誠摯向已購票觀眾和所有受影響者致歉，會與主辦單位作適當安排並商議後續事宜。

何韻詩是612人道支援基金信託人，基金上月宣布停運後，她被《大公報》、《星島日報》「狙擊」，稱她已被執法部門關注，更質疑有場地管理者租場予她（見表）。

何韻詩原定本月6至12日租用藝術中心壽臣劇院舉辦《你尚未成為的》演唱會，昨在facebook宣布前日收到中心以租場合約條款第22（c）為由取消租場預訂。該英文條款稱：「若租用者未能遵守或履行條款規定，或在租用過程可能危害公共秩序或公共安全下，管理人可在不通知下取消已確認預訂並終止租場。」

網上直播如期：更要放聲唱

何韻詩稱，中心沒提供任何證據及解釋說明表演在哪方面觸犯規定，查問下中心僅回覆「管理層有責任密切監察最新社會發展及有關法律」。她質疑，中心作為支持當代藝術的獨立機構，在毫無實據下任意煞停已批准的租用資格，「在往後的日子要如何走下去及面對公眾？」實體演唱會將安排退票，她保留追究因臨時取消場地引致損失的權利。

何韻詩說，「在無法解釋的突變和紅線下」，本月12日會如期網上直播，「場地沒了，舞台仍在」，「當一個城市連一個演唱會也再容不下，作為歌手更要放聲唱、高聲唱」。歌手黃耀明昨在facebook形容：「一個再容不下音樂與藝術的新香港。」

稱管理層曾詢律師意見

監督團雷鼎鳴：邏輯上講得好通

香港藝術中心監督團成員雷鼎鳴接受查詢稱，中心管理層上周諮詢過律師意見、研究及分析事件，他認為「理由充分」，但沒透露內容，稱由中心統一回應，上述決定有諮詢監督團成員包括他。至於該演唱會有何因素被視為可能影響公眾秩序及安全，他說：「我自己本來非常之樂意回答你這個問題，我自己不覺得有什麼要避忌，我看過認為邏輯上講得好通（指律師文件）。」

馬逢國指停租「很不平常」：無人幫到她

民主黨經濟事務發言人陳堡明斥指控莫名其妙，若不進一步交代，等同以莫須有原因打壓演出，亦令人質疑中心是否受壓下做決定。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，不了解取消租場詳情、原定演出內容，難以評論事件，但表面看不到表演被審查。被問會否予人何韻詩因政見被打壓的觀感，他說「見仁見智」。他形容訂場遭取消是「很不平常的決定」，「無人能夠幫助到她，只能夠她自己想辦法解決」。

（港區國安法）