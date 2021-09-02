何韻詩斥撤租無理據 藝術中心：考慮社會情况

【明報專訊】公開支持民主運動的歌手何韻詩原定下周在香港藝術中心壽臣劇院舉辦7場演唱會，中心周二以「可能危害公共秩序或安全」為由臨時取消租場。何韻詩昨宣布取消演唱會並網上直播，斥中心沒提供任何證據，重申檢視過演出內容及宣傳資料，絕無可能危害公眾秩序及安全，堅決反對決定。藝術中心稱考慮到合約條款、社會情况及相關法律，決定取消節目；沒回應有何證據表演觸犯條款、取消租場是否與何韻詩政治立場或《港區國安法》有關。
藝術中心發言人稱，誠摯向已購票觀眾和所有受影響者致歉，會與主辦單位作適當安排並商議後續事宜。
何韻詩是612人道支援基金信託人，基金上月宣布停運後，她被《大公報》、《星島日報》「狙擊」，稱她已被執法部門關注，更質疑有場地管理者租場予她（見表）。
何韻詩原定本月6至12日租用藝術中心壽臣劇院舉辦《你尚未成為的》演唱會，昨在facebook宣布前日收到中心以租場合約條款第22（c）為由取消租場預訂。該英文條款稱：「若租用者未能遵守或履行條款規定，或在租用過程可能危害公共秩序或公共安全下，管理人可在不通知下取消已確認預訂並終止租場。」
網上直播如期：更要放聲唱
何韻詩稱，中心沒提供任何證據及解釋說明表演在哪方面觸犯規定，查問下中心僅回覆「管理層有責任密切監察最新社會發展及有關法律」。她質疑，中心作為支持當代藝術的獨立機構，在毫無實據下任意煞停已批准的租用資格，「在往後的日子要如何走下去及面對公眾？」實體演唱會將安排退票，她保留追究因臨時取消場地引致損失的權利。
何韻詩說，「在無法解釋的突變和紅線下」，本月12日會如期網上直播，「場地沒了，舞台仍在」，「當一個城市連一個演唱會也再容不下，作為歌手更要放聲唱、高聲唱」。歌手黃耀明昨在facebook形容：「一個再容不下音樂與藝術的新香港。」
稱管理層曾詢律師意見
監督團雷鼎鳴：邏輯上講得好通
香港藝術中心監督團成員雷鼎鳴接受查詢稱，中心管理層上周諮詢過律師意見、研究及分析事件，他認為「理由充分」，但沒透露內容，稱由中心統一回應，上述決定有諮詢監督團成員包括他。至於該演唱會有何因素被視為可能影響公眾秩序及安全，他說：「我自己本來非常之樂意回答你這個問題，我自己不覺得有什麼要避忌，我看過認為邏輯上講得好通（指律師文件）。」
馬逢國指停租「很不平常」：無人幫到她
民主黨經濟事務發言人陳堡明斥指控莫名其妙，若不進一步交代，等同以莫須有原因打壓演出，亦令人質疑中心是否受壓下做決定。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，不了解取消租場詳情、原定演出內容，難以評論事件，但表面看不到表演被審查。被問會否予人何韻詩因政見被打壓的觀感，他說「見仁見智」。他形容訂場遭取消是「很不平常的決定」，「無人能夠幫助到她，只能夠她自己想辦法解決」。