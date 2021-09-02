捐款者憂心 質疑欲阻嚇眾籌

【明報專訊】有指警方國家安全處引用提交物料令，要求「612人道支援基金」交出捐款人等資料，消息令捐款人感憂慮。今年起每月向612基金捐款的陳小姐（化名）稱，從未想過捐款會涉及刑事風險，「看不到如何證明捐款人有目的地資助涉犯國安法的人」。基金日前公布最後籌款，她認為警方做法不合理，質疑警方事先張揚部署，是想嚇阻捐款人，令眾籌被迫腰斬，並反問捐款人數眾多，警方是否有意拉人「塞爆監獄」。
陳小姐稱，月捐本來是想方便612基金行政安排，她拒透露會否取消月捐，但事到如今「要追查捐款人資料都不用等到今日」。她稱原已打算日後移民，憂慮這段時間有官司在身、或被沒收旅遊證件，「讓你保釋都已惹一身蟻」。
「你半年後說東華違法 拘過往捐款人？」
有不願具名、曾籌款並捐予612基金的「黃店」負責人表示，對於警方調查「困擾一定有」，現時做任何事都有法律風險，但基金本身從未違法、並不是非法組織，他以東華三院為例，「若我捐款予東華三院，你半年後說東華三院違法、要拘捕一直以來捐款予東華三院的人嗎？那不合理，我怎麼知道東華三院怎樣運用捐款？我捐款是因東華三院是合法基金、慈善團體」；認為若612被定性為非法組織後仍參與，才可定性為參與非法活動。