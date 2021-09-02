捐款者憂心 質疑欲阻嚇眾籌

陳小姐稱，月捐本來是想方便612基金行政安排，她拒透露會否取消月捐，但事到如今「要追查捐款人資料都不用等到今日」。她稱原已打算日後移民，憂慮這段時間有官司在身、或被沒收旅遊證件，「讓你保釋都已惹一身蟻」。

「你半年後說東華違法 拘過往捐款人？」

有不願具名、曾籌款並捐予612基金的「黃店」負責人表示，對於警方調查「困擾一定有」，現時做任何事都有法律風險，但基金本身從未違法、並不是非法組織，他以東華三院為例，「若我捐款予東華三院，你半年後說東華三院違法、要拘捕一直以來捐款予東華三院的人嗎？那不合理，我怎麼知道東華三院怎樣運用捐款？我捐款是因東華三院是合法基金、慈善團體」；認為若612被定性為非法組織後仍參與，才可定性為參與非法活動。

（港區國安法）