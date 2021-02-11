國安處查612基金 索捐款人資料 湯家驊：資助打官司怎犯法 何韻詩個唱「或危秩序」訂場遭撤

基金：因法例無法回應

民主黨促警交代理據

行會成員、資深大律師湯家驊認為，612基金主要資助他人打官司，「我捐款予人打官司，怎會犯法？」但亦有捐款人憂慮惹上官非。民主黨經濟事務發言人陳堡明稱，基金有在網上公開年度報告、核數報告，警方應公開交代基於什麼原因懷疑612基金涉違國安法，並稱捐款人資料涉大量私隱，質疑警方索取捐款人資料作何用途。

612基金昨晚發聲明稱，得悉傳媒報道，警方已向法庭取得「提交物料令」，要求基金及真普聯提交基金來源及捐款人資料等，基金受有關法例限制，對報道無法回應。本報曾向基金信託人之一何韻詩查詢有否收到警方要求交資料及有何回應，其助手着記者向612基金查詢。

截至7月近3000人每月捐

612基金主要為反修例風波傷者及被捕者提供法律及醫療等費用，上月宣布因提供銀行戶口的真普聯短期內申請清盤，需有序停運，料10月底解散秘書處，並預計需籌約2500萬元應付開支，捐款限期至9月底。翻查資料，基金截至今年7月共有2972人每月捐款。

保安局長鄧炳強日前不點名批評，有團體解散前籌款大額數字，「是否想臨解散前撈一筆油水呢？」

警方昨日發稿稱，國安處正就612基金涉違反「港區國安法或其他香港法例」展開調查，並稱根據國安法第43條實施細則附表七，警方可向高等法院申請「提交物料令」，要求有關者提供與偵查危害國家安全罪行有關的資料。警方表示，任何人煽動、協助、教唆、以金錢或財物資助他人干犯危害國家安全的罪行，均可能觸犯法例。

警申提交物料令 消息：查勾結外國

消息稱，警方要求612基金信託人及真普聯董事限期前提交資料，包括戶口相關資料、捐款人資料、捐款用途等，以調查是否涉勾結外國勢力。

湯家驊接受本報查詢時表示，若警方是按「實施細則」條文行使權力，應是掌握證據，有人或已干犯國安法，否則無法行使相關權力。被問到捐款人會否亦可能墮法網，湯認為毋須擔心，因犯法必須為存心、有意圖，「612基金並非資助他人殺人放火，而是資助人打官司，打官司是否犯法？不是。那我捐錢予人打官司哪會犯法？若這亦犯法，法援豈不是每天都在犯法？」但他亦指出，若有人刻意資助他人干犯勾結外國勢力罪行、並明言若對方被捕會協助辯護，便涉資助他人干犯國安法。

國安法43條實施細則附表：

「保密責任」非拒交理由

翻查港區國安法43條實施細則附表七，如無合理辯解而不遵從法庭命令，可罰款10萬元及監禁一年；亦不得以提交物料或令人獲罪、或違反保密責任等限制為由，不提交有關物料。

明報記者

（港區國安法）

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