竹篙灣月底供外傭檢疫 日租不過500元

林鄭月娥昨出席行政會議前見記者，她說據知包括外傭在內，現有數千人要從菲律賓和印尼來港，他們登機時要證明已訂酒店，但現時指定酒店房間不足，因此打算開放竹篙灣第一、二期近800個單位，以成本價，即不多於500元供來港外傭檢疫。她說竹篙灣檢疫設施將由民安隊或其他政府部門營運，現要重新安排預訂制度和電腦系統，也要安排人手、保安、清潔、膳食等。

數千人待來港 多提供800單位

代理協會指收費合理

香港僱傭代理協會主席張結民稱，竹篙灣每日租金不多於500元屬合理範圍，以往僱主預訂給外傭的指定酒店，房價由300多至500元不等，現時荃灣絲麗酒店每晚800元，且9月及10月已爆滿，認為政府開放竹篙灣供檢疫有助紓緩市場壓力。他說現時每日有70至80名外傭來港，而等候來港者多達6500至7000人。他說現時外傭市場求過於供，僱主以月薪6000至8000元「搶人」，增加檢疫設施後，有更多外傭可來港，有助穩定外傭人工水平，甚至有下調空間。他稱，雖有已預訂指定酒店的僱主有意轉訂竹篙灣，惟酒店早已列明不會退款。

料更多外傭可來港 穩工資水平

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，能有比酒店便宜的地方供僱主選擇是好事，但她希望政府的做法可有別酒店，一經預訂後，萬一外傭取消來港等，可容許退款。

明報記者

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