醫界抗爭難再起 「可有什麼行動？」

政府每次修訂《醫生註冊條例》都舉步維艱，2016年為增加醫委會業外委員的修例引起很大反響，醫學界在立法會裏應外合，多個醫生組織發動靜坐，聲援在立法會拉布的時任醫學界議員梁家騮，結果修例胎死腹中。

公醫協會：政府認為已傾完

政府今次提出引入非港人專科醫生，爭議更甚當年，但在國安法下，前線醫生聯盟、杏林覺醒已先後解散。其餘業界有無跟進行動？醫學界議員陳沛然稱暫無相關計劃，反問「可以有什麼行動？」香港公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，除了出稿回應，未有計劃行動，但如果政府願與業界溝通，協會樂意商討，但港府已計劃好通過的時間表，相信政府認為已「傾完」。

有接近政府消息人士稱，政府考慮過新修訂的影響，過去幾個月未見醫界激烈反對。他說，政府亦不能不理會議員意見和市民希望有更多醫生的訴求，反問如門檻太高，令來港醫生少，是否也是政府未盡責？

引入非本地醫生修例有望通過，食衛局下一個燙手山芋是禁止新興煙草產品。被問會否採納自由黨邵家輝建議「規管」加熱煙而非全禁，食衛局長陳肇始昨稱，立法全面禁加熱煙和電子煙的立場沒變，年輕人的健康非常重要，不希望會產生出另一代煙民。明報記者