未化解醫界關注 陳肇始：法例外跟進

醫專主席梁嘉傑倡議設獨立第三方專業機構，審批申請經特別註冊來港的醫生是否適合在港工作；他們任滿5年獲正式註冊前，亦應有第三方參與審批水準，港府昨提出的修訂不包括相關訴求。對於醫專要求，政府消息稱有關要求可透過行政安排處理，待修例通過後會與醫管局、醫專作三方商討，協商一個大家接受的評核機制，屆時可在機制下如何加入醫專要求設獨立第三方評核的元素，料主要包羅醫管局、大學等專家，有關安排不放入法例，是避免出現保護主義。醫專昨稱需時了解和進一步討論政府最新建議，暫無回應。

醫專倡第三方審批特別註冊

消息：可循行政處理

陳沛然稱，政府是次三大修訂「無採納過我們（醫生業界）意見」，亦無向醫生作很多游說，例如業界不滿條例草案賦予食衛局長可就特別註冊委員會的職能發指令，認為影響專業自主，政府無作修訂。

公共醫療醫生協會會長凌霄志稱，政府今次提修訂前無諮詢該會。他說，業界本已對認可名單的制定方法等有疑慮，對原本的修例方案「不滿但勉強袋住先」，今次修訂無處理業界的關注，對此感失望。

被問是否因為立法會醫學界只得一票而毋須理會業界訴求，陳肇始稱有考量醫生的意見，但當中不是全部要求都需放入法例，會與醫管局和衛生署討論涉及現時制度的問題。

彭鴻昌：紓醫生短缺 認同做盡

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，政府今次放寬特別註冊申請者的居留身分，能予公營機構更多聘用彈性和有更多醫生選擇，助紓緩醫生短缺，亦可解決港人醫科畢業生在外地找不到實習機會的問題，對海外港生是喜訊，有助吸引他們畢業後盡快回港，而新增有限度註冊銜接特別註冊，亦有利挽留現有人手。他認同既然港府提出修例「不如做盡一點」減少限制，否則吸引到的醫生很少，但政府至今未詳細談及「何謂僱主滿意」，即由特別註冊轉為正式註冊的要求，期望公布更多細節。