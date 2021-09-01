放寬引外援 包非港人專科醫生 陳肇始：法案修訂可吸更多 陳沛然斥反口促擱置

港府5月提出《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，冀增加「特別註冊」新途徑，並設特別註冊委員會制定認可的非本地醫學院名單，認可院校畢業的香港永久居民醫生可申請來港，在公營機構做夠5年並獲僱主滿意，便可在港註冊。近月病人組織和建制派議員均關注計劃只限永久居民，將無法解決醫生短缺。

外地港人醫科生 可回港實習

有限度註冊可轉特別註冊

陳肇始昨公布考慮相關意見後作三大修訂，包括放寬至非永久居民可循特別註冊來港，但需在認可院校畢業並已持專科資格；未實習的醫科畢業生，即未在外地註冊為醫生，只要在認可院校畢業並為永久居民，亦可回港考執業試和實習；此外，亦為目前以有限度註冊形式工作的醫生開路，可申請轉做特別註冊。修訂昨日獲行政會議通過。

政府消息：修訂後通過機會較大

據了解，政府預計草案委員會要再多開兩次會，目標於10月中在立法會大會恢復二讀，盼本立法會期通過。政府消息指立法會不同黨派都質疑原方案可吸引來港醫生不多，衡量過後提出修訂，料獲通過機會較大。

陳肇始：紓醫生工作量 裨益醫療質素

陳肇始昨日解釋，「如果我們能做一些事情，令（特別註冊）吸引力更大，將框架擴闊點能收到更多有質素又會來香港工作的專科醫生，我們樂意推動」。她說知悉有聲音希望完全廢除「香港永久居民」這要求，但醫管局最缺專科醫生，所以修訂只限專科醫生豁免永久居民要求，強調絕非「中門大開」，亦不等於醫生質素降低，而紓緩本港醫生工作量，對提升醫療質素亦有裨益。

建制歡迎 稱回應了議員要求

有關草案的法案委員會主席葛珮帆對政府最新建議表示歡迎，認為政府回應了大部分委員拆牆鬆綁的要求。飲食界議員張宇人早前建議全面擴至任何非港人醫生可經特別註冊來港，政府新修訂未全面採納，張昨表示新修訂是好方向。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示新修訂大致回應了病人訴求。醫管局亦表示歡迎修訂。

民主黨批違原意 打擊醫護士氣

民主黨醫療政策發言人袁海文批評新方案有違當初原意，破壞社會基本共識，令病人擔心醫生專業水平和操守是否能維持。他認為當務之急是設法挽留醫護，非進一步打擊醫護士氣。

立法會醫學界議員陳沛然批評，港府讓步予非永久居民可經特別註冊來港涉及「誠信問題」，稱政府起初提修訂時「𧨾大家」是為吸引港人子女回流，現卻推翻自己。他對港府新修訂表示強烈不滿，指較原方案更不可取，促請當局擱置。

公共醫療醫生協會會長凌霄志對新修訂表示失望和十分憂慮，特別是放寬部分醫科畢業生可回港考試後實習，因實習醫生很多時自行工作，若有院校課程提供的臨牀經驗少，可影響臨牀醫療能力，若臨牀工作質素參差，直接受影響的是市民。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676