張達明辭任律師會理事 稱專注義務法律服務陪親友

不補選 理事會邀面試填空缺

張達明自2018年起擔任律師會理事，他昨晚在facebook表示，人生有很多優次，他需「苦苦掙扎」才能繼續完成理事職務。他說上周改選前已向部分律師預告辭任理事的決定，提早結束原定明年完結的任期，稱決定與選舉結果無關，而是為了專注提供並推廣義務法律服務，同時維持與家人、朋友相處的時光。他說希望律師會繼續有來自多元背景及理念的理事，維持高標準的誠信，真誠地在律師會的工作中維護政治中立及專業。據了解，律師會不會就張達明的空缺補選，會在會內邀請有意出任理事者接受面試，經理事會同意後填補張餘下的任期。

張否認與改選結果有關

律師會上周的改選被官媒《人民日報》撰文關注，特首林鄭月娥曾說若律師會以政治凌駕專業，會考慮終止其與政府的關係。被視為「開明派」理事的張達明，選舉前遭《大公報》等親建制報章抨擊，形容他「在各種議題上都與政府對着幹」、「立場一向偏袒攬炒派」。有團體更到律師會外請願，批評張違反專業操守，「經常利用『法律空子』蠱惑人心」，要求該會調查及懲處他。

張達明月初亦辭去港大校委會成員一職，稱辭任基於多個考慮因素。張請辭的同一晚，港大校委會發聲明，勒令禁止曾出席通過「感激」七一刺警案疑兇議案的港大學生會評議會成員踏足校園。

目前律師會理事共20名，張達明辭任後「開明派」減至5席。本報向林洋鋐、帝理邁、黃耀初、彭皓昕、蔡頴德5名「開明派」查詢是否有計劃辭任，帝理邁、彭皓昕及黃耀初均表示不會辭任理事，不評論張達明辭任。

副會長陳澤銘料今當選會長

律師會理事今日開會，預料會選出新會長及3名副會長。據了解，現任副會長陳澤銘料於無競爭下當選會長；副會長選舉亦無競爭，料由湯文龍、余國堅及黎雅明出任。