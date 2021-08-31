會計師行稱1月已辭支聯核數

【明報專訊】警方國安處早前引用《港區國安法》要求支聯會兩周內提交多項資料，包括自2014年起的在港資產、收支及會議紀錄等。《大公報》昨日引述消息報道，警方或調查為支聯會核數的公司有否協助處理涉勾結外國勢力資金或協助逃稅等。支聯會常委、葵青區議會主席梁錦威表示，支聯會已沒聘用報道中提及的會計師行。該會計師行回覆本報查詢稱，已於今年1月28日辭任支聯會核數師職務。警方昨沒回應報道內容是否屬實，稱會按實際情况依法採取執法行動。
常委：正尋會計師行核數
翻查支聯會截至去年6月的財務報表，顯示其核數師為「何鐵文蘇漢章梁樹賢會計師行有限公司」。《大公報》昨引述消息報道，警方或會對支聯會作全面的財富調查，並調查其核數公司有否協助處理涉及「勾結外國勢力」的可疑資金、其他犯罪得益或協助逃稅等罪行。梁錦威回應查詢稱，支聯會已沒聘用該會計師行，形容有關報道「不準確」，而該會現時正尋找會計師行處理核數事宜。被問到若支聯會解散，沒有會計師行核數會否影響解散清盤程序，梁評估若通過解散，相信可聘請到會計師行處理財務事宜。
倘評估粗疏未悉潛在風險
專家：核數師亦有法律風險
信永中和香港管理合伙人盧華基表示，根據《接納客戶程序》，會計師行一般會在接單前評估客戶有否法律風險，包括評估組織操作、財務狀况、股東架構、董事及主席有否牽涉訴訟等，若評估後認為有風險，一般不會接納；但若會計師行接納有關客戶後方發現沒跟足《接納客戶程序》作評估，或評估粗疏而未留意潛在風險，會計師行亦可能有法律風險。
《文匯報》報道，支聯會租用葵涌工廈一單位作貨倉，稱若業主知道租客用單位作非法用途，但故意容許、甚至協助租客在物業內從事非法活動，有可能與租客觸犯同樣罪行。