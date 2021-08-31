會計師行稱1月已辭支聯核數

常委：正尋會計師行核數

翻查支聯會截至去年6月的財務報表，顯示其核數師為「何鐵文蘇漢章梁樹賢會計師行有限公司」。《大公報》昨引述消息報道，警方或會對支聯會作全面的財富調查，並調查其核數公司有否協助處理涉及「勾結外國勢力」的可疑資金、其他犯罪得益或協助逃稅等罪行。梁錦威回應查詢稱，支聯會已沒聘用該會計師行，形容有關報道「不準確」，而該會現時正尋找會計師行處理核數事宜。被問到若支聯會解散，沒有會計師行核數會否影響解散清盤程序，梁評估若通過解散，相信可聘請到會計師行處理財務事宜。

倘評估粗疏未悉潛在風險

專家：核數師亦有法律風險

信永中和香港管理合伙人盧華基表示，根據《接納客戶程序》，會計師行一般會在接單前評估客戶有否法律風險，包括評估組織操作、財務狀况、股東架構、董事及主席有否牽涉訴訟等，若評估後認為有風險，一般不會接納；但若會計師行接納有關客戶後方發現沒跟足《接納客戶程序》作評估，或評估粗疏而未留意潛在風險，會計師行亦可能有法律風險。

《文匯報》報道，支聯會租用葵涌工廈一單位作貨倉，稱若業主知道租客用單位作非法用途，但故意容許、甚至協助租客在物業內從事非法活動，有可能與租客觸犯同樣罪行。

（港區國安法）