眾籌橫跨國安立法 警查六四網館 左報稱支聯伙「海外反華分子」 鄒幸彤：在外不可護真相？

未答違法否 警：按實際情况執法

警方昨沒回應是否正調查博物館有否違國安法，重申會繼續根據有法必依、執法必嚴、違法必究的嚴謹態度，積極處理涉嫌危害國家安全的組織及調查其他相關組織，按實際情况依法採取執法行動。

《文匯報》及《大公報》昨報道引述消息稱，警方或會對支聯會開展全面財務調查（見另稿），又指支聯會去年發起眾籌，「伙同海外反華分子組建所謂人權博物館」，警方調查方向或包括協助舉辦有關眾籌的籌劃者、籌備或上載涉違法內容者及網站營運者。《文匯報》指博物館內容「包含大量煽動言論」，涉違港區國安法。本報昨透過電郵向長平查詢對有關報道指控有何回應、會否擔憂博物館網站有違港區國安法風險，截稿前未獲回覆。

支聯會「六四紀念館」去年6月4日宣布透過國際眾籌平台Kickstarter全球眾籌，在網絡建立「六四記憶．人權博物館」，以永久保存八九民運文物、影像等，「防止任何人篡改歷史、消除記憶」，目標募集150萬元。港區國安法同年6月30日深夜生效，眾籌由6月3日橫跨至8月3日。

支聯會本月4日宣布眾籌收到1186人捐出逾167.5萬元，人權博物館正式開放，但脫離支聯會，由策展團隊獨立運作，由曾經歷八九民運的中國記者、作家長平任總策展人。其餘策展及製作團隊成員於網站僅顯示英文名或簡稱。網站設六大展館，涵蓋八九民運歷史及相關藝術品、六四死傷者資料、本港六四集會及其他抗爭運動歷史。博物館亦成立學術委員會，由法國知名漢學家白夏、日本東京大學學者阿古智子等組成。

支聯常委：脫離獨立運作 已沒關係

有支聯會前成員向本報透露，當年計劃人權博物館屬於支聯會，由支聯會管理，但參考過去數月香港情况，常委上月決議將博物館擁有權交予長平為首的團隊。支聯會常委梁錦威表示，自常委今年7月通過、8月公布將人權博物館擁有權交予第三方後，「支聯會與該館現階段在財務上、管理上均完全沒關係」。

目前在囚的支聯會主席李卓人年初接受本報訪問時透露，國安法生效後深感威脅逼近，支聯會被「拉人封舖」風險大增，故加速建立網上博物館，冀為展品覓得「安全港」，博物館伺服器會設於外國。

警方國安處上周引用港區國安法，稱有合理理由相信支聯會為「外國代理人」，要求常委最遲9月7日提交多項資料。梁錦威表示，現階段各常委有保持討論，亦會繼續與律師開會尋求法律意見，以決定是否向警方提供資料。

明報記者

（港區國安法）

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