大棠再現營火會 警證實周末兩接投訴沒票控

食衛局沒答是否限聚令規管場地

元朗大棠有機生態園設馬房、水上遊樂設施等，公眾可付款入場。至於須否領公眾娛樂場所牌照、是否受限聚令規管，食衛局沒回應，稱個別處所是否屬《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第599F章下「活動場所」或其他表列處所，須視乎情况和營運模式，不能一概而論。

食環署稱上述處所部分設施包括滑水梯及飛索持臨時公眾娛樂場所牌照，該署在本報查詢後派員巡查，發現大部分設施已關閉，持有上述牌照設施未有違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》；已提醒負責人如舉行受《公眾娛樂場所條例》規管讓公眾入場的活動，須申請公眾娛樂場所牌照並按《規例》指示及規定經營。

警方回覆，8月27日及28日晚上約9時接獲報案，指元朗大棠山路一農莊內疑發生火警及發出噪音，警方與消防到場向農莊負責人初步了解後得知，當晚有學生租場辦營火活動，到場時活動已完結，學生正陸續離去。警方稱經調查後沒人被票控，已提醒活動負責人遵守《預防及控制疾病條例》。

營運者梁福元稱私人地方合法

元朗大棠有機生態園營運者梁福元表示，知悉有大學生租場辦營火會，營地受限聚令規管，但非常空曠，有要求學生限制活動人數、保持距離、戴口罩等，不准其他公眾人士入該私人地方，認為符合法例要求。

電單車追記者 問入場原因

本報記者昨晚8時到營地觀察，數度被場內人員以「私人地方」為由驅趕，一度有男子駕電單車追着記者並查問入場原因，另一女職員查問是否參與營火會的學生，否則須離開。其間記者聽到場內播歌並見到有營火活動。

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，疫情回落，不少人已打疫苗，群體免疫水平提高，政府再以限聚令執法並不合理，應最大程度恢復對人的自由，並認為不應以限聚令處理有關營火活動，以處理噪音的角度處理事件會較合適。他批評警方於群眾聚集予人感覺選擇性執法，旺角區議員朱江瑋在辦事處辦電影《幻愛》放映會47人被票控限聚便是一例。