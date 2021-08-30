高官3月犯聚為餞別離港京官 消息：送別外交部宋如安 港大高層出席

有否票控宋如安 保安局：不評論

本報向保安局查詢宋如安有否出席以及有否被票控，保安局回覆表示出席晚宴的特區政府官員只有3人，而事件可能涉及的刑事案件司法程序已經展開，也涉個人資料，不宜評論。

外交部駐香港特派員公署於今年4月3日公布，外交部港澳台事務司前一級巡視員潘雲東抵港履新駐港公署副特派員職務，而前副特派員宋如安已奉調離任回北京。有多於一個消息指，宋如安於3月2日晚在灣仔出席一個送別他的晚宴，席上除區志光、區嘉宏及鄧以海外，還有捲入強姦案的恒大高層陳奮以及其他政、商、教育界人士。

知情者稱，當晚飯局並非如外界所指，是「政商勾結」或涉及色情，純粹有人希望在宋如安離港前安排晚宴餞別，而獲邀出席者眾多，有部分人未能出席；而涉嫌強姦案的事件於飯局後發生，受害人飯局翌日報案。另有消息稱，當晚飯局是歡送一名外交部官員。

駐港公署截稿前未回覆

警方回覆稱，就此案向9人發出《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）定額罰款通知書，並按照599F章檢控處所負責人；警方又表示，一般而言不會公布涉嫌違反《預防及控制疾病規例》或與案相關人等的身分。本報上周五向外交部駐港特派員公署查詢宋如安當晚有否出席、有否被票控、當晚飯局是否送別他等問題，截稿前未有回覆。

本報獲13人出席名單 有消防前高層

知情者：有人打招呼後離開 或未票控

本報取得的出席者名單包括13人，知情者表示，有人因事未能出席，亦有人到場「打個招呼」後離開，可能因此沒被票控。該名單包括4家公司的現任或前職員，記者周五以電郵向該4家公司查詢，截稿前未有回覆；名單中其中一人為消防處前高層，消防處回覆表示，該人已離開公務員隊伍，關於其私人問題無相關資料。

港大證私人活動不評論

名單亦包括香港大學中國事務部副總監黎慧霞，本報周五向港大查詢黎慧霞有否出席飯局以及有否被票控，港大回覆表示，得悉黎慧霞今年3月2日應朋友邀請出席晚宴，該次活動是黎的個人活動，大學不宜進一步評論。

袁海文：當時病例多 應合法地送別

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，中央駐港人員在港須遵守香港法律（見另稿），又稱飯局中有多名政府保安系高層及恒大等商界代表，令人質疑會否涉官商勾結，但政府至今未公布出席者名單及詳情，未釋市民疑慮。袁海文又稱，本港今年3月仍有多宗源頭不明確診感染，認為送別應以更好及合法的方式進行。

宋如安2015年1月30日出任外交部駐港特派員公署副特派員，2018年曾出席警務處領團酒會。今年3月9日，宋如安出席「完善香港選舉制度」向外國駐港媒體吹風會時表示，香港是中國的香港，香港選舉制度是中國的地方選舉制度，如何設計、如何發展、如何完善完全是中國內政，任何外部勢力無權干涉，又稱愛港與愛國不能割裂，更不能對立，自稱「愛港但不愛國」者算不上愛國者。

明報記者

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