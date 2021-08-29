移民展2.8萬人登記入場 兩成家庭月入不足2萬

主辦者：英加降門檻 吸引收入一般者

昨日的博覽會有逾1.6萬人到場。謝沛豪說，近期有意移民的港人，以剛添了小朋友的家庭佔多，父母一般30多歲，工作了一段時間並有積蓄，他們大都有計劃讓孩子日後到海外升學，英國和加拿大移民門檻降低後，他們轉而考慮全家移民。他說，由於現時已有不少港人移居英國等，部分人因近期網上資訊而擔心當地的競爭及適應問題，因此對移民亞太區國家的查詢有所增加。

從事金融業的潘先生與太太及朋友到場，他說香港工時長，一直嚮往外地的生活節奏、大自然環境，但過往移民門檻較高，他原計劃要多工作數年，才有機會符合申請資格，但英國和加拿大降低門檻後，移民對他不再遙遠，故近兩三個月開始蒐集資料。

加拿大自6月推出「救生艇計劃」，包括門檻較低的升學移民、工作移民計劃。專門代辦移民加拿大的啟楓未來顧問葉先生說，自兩個計劃推出後，查詢港人急升，當中包括大學畢業生，亦有「媽媽級」女性報讀當地非學位課程，例如美容課程而成功申請，並帶同子女移民當地。他提醒，不少人抱走難或旅行心態移民，未有計劃往後在當地數十年生活，認為現時情况並不健康。他建議透過升學移民的人亦應準備足夠資金，未計算當地生活費，最少要30萬至50萬港元。

物流公司：每月50遷台個案

百利物流大中華營銷總監林翰英表示，該公司原經營本地搬遷業務為主，自2019年中開始，有關移民搬遷的查詢增加，現已佔整體業務九成。他說公司主要經營從香港搬遷到台灣的個案，平均每月40至50宗，而近月搬遷到英國的個案有上升趨勢，平均每月10至20宗，有關查詢亦大增，單是昨日在展覽首5小時已接到逾100個搬遷至英國的查詢。

國際船運費近一年大幅上升，對移民的港人有一定影響。信毅物流供應鍊管理經理林先生表示，現時一個40呎貨櫃往歐洲最少要1.7萬美元（約13.2萬港元），去年同期則約為1萬美元（約7.8萬港元）。