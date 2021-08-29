播《幻愛》無宣傳 區議員：食環放蛇指未防外人混入

民署：倘無關區會工作 不發酬津

民政事務總署的聲明表示，接獲投訴指朱江瑋使用辦事處作與區議會工作無關及可能違法的活動，包括舉行電影會，已發信提醒朱應遵守區議員《操守指引》及《酬津指引》；如證實其辦事處曾用作不合乎區議會職能用途，相關酬津及辦事處營運費用將不獲發還。

民建聯議辦曾資助市民睇戲

民署未答違規否

翻查資料，2019年民建聯曾向市民以20元出售內地電影《流浪地球》的早場門票，單張列明「原票價為每張$60，差額由（東區區議員）蔡素玉議員辦事處資助」。民政總署昨回應稱，區議員舉辦的活動必須旨在提供社區服務，藉以增加社區凝聚力和促進社會和諧，或加強區內居民聯繫和溝通，未有回應蔡素玉是否違規。

籌款箱「蒐證」檢兩張100元

「食環稱同事放入」

朱江瑋稱，前晚的私人聚會沒對外宣傳，只限獲邀朋友及「朋友的朋友」出席，他認識約一半參與者。他對於食環人員稱曾派人混入會場「放蛇」感驚訝，認為此舉會引來社會中朋友之間的猜忌。他說活動前有向高先電影付款購買《幻愛》放映權，並擺放籌款箱讓參與者「隨緣樂助」，食環人員事後在籌款箱內抽起兩張100元，說是同事剛才放入箱中，要檢走作證據，他對此感「震慄」。他反問「個社會究竟要搞到幾恐慌、幾猜忌，先肯停手？」，質疑是否針對在場某些知名或敏感的人。他稱自己身為主辦者無收到告票，本周會到食環署錄口供。

《幻愛》導演周冠威亦收到告票。他說當時「樂在其中」，專注與觀眾分享，未留意執法細節。他稱執法行動荒謬，「為何在私人場合放映愛情片都出現這種事情？」周曾執導電影《十年》中的單元《自焚者》，其紀錄片《時代革命》早前獲邀在法國康城影展作世界首映。

根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，公眾地方的定義為「公眾人士或部分公眾人士可以或獲准在繳費或不繳費下進入的地方」。

食環署回覆稱，近日接獲舉報稱有人在旺⻆一商業大廈單位內舉行電影會，涉未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，經調查及取證後，前晚聯同相關執法部門採取行動，發現有人涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》及《預防及控制疾病規定及指示（業務及處所）規例》，遂向負責人展開檢控程序。本報昨向該署查詢曾否派員放蛇，至截稿前未有回應。

警方回應稱，前晚接獲報案稱上址有多人聚集，以涉嫌違反「限聚令」向12男35女發出定額罰款通知書。