放映會捉犯聚 百人營火會不票控 到場警：屬戶外私人地方 「應有」1.5米距離

大棠生態園營運者梁福元：

不知大學生租用 「邊理得咁多」

大棠有機生態園營運者、前區議員梁福元向本報稱不知有大學生租用該處，「邊理得咁多，公司下面有不同營地」。他說有迎新會不出奇，強調會遵從限聚令等法例。

大棠居民：

連日營火會「高峰二三百人」

大棠村民張先生向本報投訴稱，自上周四起每晚有很多大學生辦營火會，高峰期有二三百人聚集，設置音響、喇叭，相當嘈吵，據其觀察各人無戴口罩，憂慮防疫問題。張說曾與負責人溝通但不獲理會，曾有警察到場，未有行動。據張提供的影片，片中人群高唱數碼暴龍主題曲《自動勝利》及陳奕迅《重口味》等歌曲，並持發光物繞營火舞動。

目擊者：警活動尾聲到場

抄資料警告

據Instagram用戶（@alan_lawkh）前晚（27日）上載的一則限時動態，顯示有警車和消防員到營火會。該用戶Alan向本報稱，城市大學人文社會科學院學生前晚在場辦營火會，至晚上約9時45分，一輛警車和消防車到場。他說當時活動將近結束，警方口頭警告負責人及抄資料，無人被票控。

現場為大棠荔枝園附近山坡上的營火場地。本報記者昨晚10時許到場，營火會剛結束，營火尚未熄，數十人正執拾離開，部分人沒戴口罩，有人身穿印有城大字樣的上衣。場地負責人稱該處為大棠有機生態園範圍，每年均有不同大學租用辦迎新營，又稱該處為私人地方，着記者離開。

場地負責人稱年年不同大學租場

警員昨晚近11時到場，參與者已離開，場地負責人向警方稱有盡量限制營火會人數及音響音量。有警員指近兩晚近10時均有接獲噪音投訴，懷疑是營火會接近尾聲時，參與者聲浪較大。被問為何不以限聚令處理，警員解釋該處為戶外及私人地方，地方較空曠，參與者間應有1.5米距離，加上警方到場時已散場，難以證實是否有人違限聚令。

本報昨向警方查詢是否知悉有村民投訴大學生營火會、採取過什麼行動，至截稿前未獲回覆。

據規管各類處所的法例第599F章，公眾娛樂場所最多只能容納正常50%人數，每組不得超過4人，除非同住。至於何謂公眾娛樂場所，據《公眾娛樂場所條例》，任何可容納公眾、且有公眾娛樂活動舉辦的場所，例如逾200人參與，或在凌晨2至6時舉辦跳舞派對的場所，都可能被認為是公眾娛樂場所。此外，屬於「活動場所」的處所，亦限4人一組，容量視乎員工和客人打針情况，介乎50%至100%。

■營火會片段：bit.ly/3kCaogV

明報記者

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