盼離國者擠大渠 一聲巨響變屍坑

多人炸飛「如風吹膠袋」

民眾慌逃塔利班鳴槍

一名阿富汗男子形容爆炸一刻：「感覺像是有人把我腳下的地面扯走，有那麼一刻，我以為耳膜被炸穿，失聰了一會兒。我見到屍體和殘骸如龍捲風吹起膠袋般被炸飛上天。到處都有傷者，男女老少皆有。水道中的一點點水都成了血水。」他形容自己像看到「世界末日」。另一名與家人輪候疏散飛機的阿富汗目擊者說：「人被活活燒死，不能呼吸。」24歲土木工程師祖貝爾距離引爆身上炸彈的男子不出50米，他憶述：「男男女女和孩子驚叫，許多傷者被抬上車送往醫院。」

多人事後倒臥大水渠內，有人浸在渠中用肘托着昏迷孩子的頭，也有人打撈渠中死者，有人用手推車等梭巡協助送走傷者。不少傷者在爆炸後奔逃，找掩護或趨往防爆牆，塔利班武裝人員要朝天開槍以維持秩序。在一所接收大批傷者的醫院，一名醫院協調員說：「那些到來的人都不能言語，很多人被嚇煞了，他們眼神空洞，沒有焦點。」

（衛報/路透社/華盛頓郵報/紐約郵報）