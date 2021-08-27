3大學校長未做選委 李國章代張翔出任

陳沛然未列當然選委：不知要登記

選舉事務處共收到326份選委會當然委員的登記表格，其中325個登記獲資審會最終裁定為有效登記，包括190名人大政協、40名立法會議員等。現屆立法會原有43名議員，除被取消議員資格的鄭松泰外，經民聯梁美芬以基本法委員會香港委員會身分成法律界當然委員，醫學界議員陳沛然亦不在當然選委名單上。

政府表示，本屆選委會當然選委暫有52席空缺，主因立法會議員獲配90席，但目前只有42名議員，以及部分當然委員有雙重身分；待新一屆立法會展開，新任議員可登記為當然選委，同樣須經資審會審核。

陳沛然表示不知道以立法會議員擔任當然委員須額外登記，「我以為不需要」。他說在提名期間，曾提醒其他合資格參選的醫學界人士遞交表格。被問會否感可惜，他說：「我都不知悉（要登記）。」至於會否參選下屆立法會，他稱未有決定。

廖長城取代史維 黃嘉純取代郭位

另有6個專業界別由指明職位人士擔任當然選委，如教育界的當然選委為11名大學校長及5個辦學團體代表，昨日公布的名單中未見港大校長張翔、科大校長史維及城大校長郭位，取而代之是港大校委會主席李國章、科大校董會主席廖長城及城大校董會主席黃嘉純任投票人。

根據《行政長官選舉條例》，投票人登記條件之一是有資格並已提出登記為地方選區選民，而後者須為香港永久居民。大學校長若不符選委資格，可由校董會或校委會主席補上。翻查資料，同在台灣出生的史維及郭位來港超過7年；張翔則於2018年上任，相信居港未夠7年，未獲香港永久居民身分。