曾聯署反國安法 周賢明入閘、鄭達鴻去年遭DQ

周：回覆資審委「立法前表意見」

原於去年舉行的立法會換屆選舉，12名非建制派被DQ，選舉主任指鄭達鴻等人反對港區國安法，並引述區議員反國安法聯署聲明，內容提到「國安法會摧毁一國兩制，必須立即撤回」，稱明顯是「原則性反對國安法」。

周賢明對鄭松泰能延任立法會議員、但登記當然選委被DQ表示驚訝。至於自己能入閘是否代表選舉不是「清一色」，周稱「不敢講」，因不多非建制派參與，他會盡力為社福界發聲。

狄志遠入閘 稱沒被問過去言行

狄志遠說，參選後也被資審委問及基本資料，當中不涉過去言行等敏感資料。他認為鄭松泰被DQ反映當局準則收窄，與特首說鼓勵民主派參選前後矛盾，令非建制派困擾。他批評新制度「遊戲規則」不清，拿揑不到評審準則、界線，會令參選人「驚行過界」而自我審查。

羅健熙：不太影響民主黨參選否

民主黨主席羅健熙稱，去年4名民主派立法會議員被DQ，鄭不受影響，如今鄭被DQ是「奇怪」，政府無特別解釋，鄭亦不能上訴，難以理解。他說事件對民主黨是否參選無太大影響，重申會在下月會員大會決定，「唔係話佢叫我哋參選，我哋就唔參選；亦唔會佢唔畀我哋參選，所以就唔參選」。

立法會主席梁君彥被問目前議會是否缺乏某一派別，他說「不是說反對派就反對政府，建制派一定支持政府……溫和民主派還在這裏」；他沒回應具體指哪名議員。