鄭去年不跟泛民總辭 港澳辦讚明智 選立會被問倒插國旗 向選舉主任認錯

鄭松泰昨日透露，資審委的查詢文件提及自2015年他的言行、文章等。翻查資料，鄭松泰2015年參選區議會屯門樂翠選區，熱血公民提出「香港建國」口號，鄭當年解釋是將本土聲音帶入區議會內，以本土聲音「當家作主」，並稱參選要提出「反共」、「反殖民」意識。

2016年鄭參選新界西立法會選舉，提倡「五區公投 全民制憲 永續基本法」。當選後，他曾於會議廳內將民建聯議員座位上的國旗和區旗倒插。此行為除被法庭裁定侮辱國旗及區旗，亦引來建制派動議指他行為不檢，要求取消其議員資格，譴責議案在非建制派反對下，鄭議席得保。他因事件被刑事定罪，不獲理大續約，失去應用社會科學系專任導師一職。

辱國旗推全民公投屬負面行為

根據今年5月21日生效的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，侮辱國旗，主張、推動「全民公投」、「全民制憲」，均屬不擁護《基本法》、不效忠特區的「負面清單」行為。

鄭松泰昨提到資審委問及他的著作。他於2016年出版《由本土民權到建邦立國》一書，曾被《大公報》引述當中「狂言」：「香港人沒有故土，唯有香港建國。」