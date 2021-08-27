選委資審DQ 鄭松泰兼失議席 裁「不效忠特區」無公布細節 學者：與鼓勵泛民參選矛盾

603人自動當選選委 412人爭364席

政府昨刊憲公布選委會獲有效提名的參選人名單，共1496名參選人的提名有效，兩人提名無效，包括登記立法會界別當然選委鄭松泰及報名保險界的蔡志堅。選委會36個選舉界別中，13個界別分組有競爭，涉412名參選人競逐364席；23個界別分組的603名參選人則自動當選。

另一人無登記地方選民被DQ

資審委負責審查並確認參選人資格，李家超昨日交代結果，不點名指被DQ的蔡志堅因沒登記為地方選區選民，不符參選基本條件；鄭松泰則被裁定不符合擁護基本法、效忠特區的要求。他表示，資審委曾要求鄭松泰就指明的事情提供資料和解釋，並尋求國安委的意見；資審委根據國安委的審查意見書，裁定鄭松泰的登記無效。由於DQ決定涉及國安委，故不受司法覆核挑戰。

李：涉國安委不可覆核 不容「花言巧語」漂白

被問到資審委基於鄭松泰什麼言行而DQ他，李拒絕公開細節，只稱審查時參考「負面清單」的行為，涉事者過往的言行、著作和文章，以及被要求遞交的額外資料，資審委綜合考慮後作決定，而參選人的政治聯繫並非考慮。鄭松泰去年不隨民主派總辭，留任立法會獲港澳辦讚揚（見另稿）；李家超稱，他人的評價或評論並非資審委的主要考慮。

李家超強調審查並非搞「清一色」，參選人可以反對政府，但不能損害國家和香港的利益，形容審查過程嚴謹，對於「嘗試假扮」符合要求的參選人，「我不會被他的花言巧語去嘗試替自己漂白，因為騙徒往往最厲害的就是扮演不同的角色」。

5年禁選 鄭稱尊重決定

指被問2015年起言行 包括倒插國旗

鄭松泰即時喪失議員資格，他昨回應稱尊重資審委決定，但認為自己符合「愛國愛港」原則。他透露，資審委向其查問的信件有「1 cm 厚」，涉及自2015年起的言行，問題主要關於在愛國者尺度下，他是否真誠或忠誠；其過往言論、著作和出席論壇的內容；有否履行議員的憲制責任；過往言論有否涉外國勢力；2016年倒插國旗事件。

鄭松泰稱無法繼續在議會講公道說話「有點可惜」，「雖然決定影響現時議席，下屆立法會無基礎參與，若希望建設香港的話，總能找到空間和位置」。另一非建制派議員、醫學界陳沛然無登記為當然選委（見另稿）。

獲確認提名的社福界參選人、新思維主席狄志遠表示，特首林鄭月娥鼓勵民主派參選、說不搞清一色，但鄭松泰被DQ反映準則收窄，兩者前後矛盾。民主黨主席羅健熙稱事件令人感奇怪，對民主黨是否參選無大影響。

蔡子強：鄭大半年來已「相當配合」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，北京發出相當矛盾的信息，一方面內地學者田飛龍稱不參選是「攬炒」、建制派盧文端稱民主黨參選是留「活路」，但現時卻DQ非建制派的鄭松泰。他認為鄭松泰這大半年已「相當配合」，看不到鄭做了什麼會被DQ，質疑準則或經常改變，會令民主派思考參選是否「自尋煩惱」。

6票站1在警署 中央點票站裝cam

另外，選舉管理委員會昨舉行選委會候選人網上簡介會，選管會主席馮驊表示，需投票的界別分組有13個。翻查資料，有競爭的13個界別包括勞工界等，共有4889名投票人。馮驊稱，在下月19日的投票日，全港將設5個一般投票站、1個警署專用投票站，票站地點稍後刊憲公布；灣仔會展將為中央點票站，按最新的選舉指引，中央點票站將首次安裝攝錄系統。

明報記者

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