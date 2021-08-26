律師會「專業派」全勝 鄭若驊樂見「盼續合作」

提十四五規劃大灣區機遇

鄭若驊昨被問到官媒、特首林鄭月娥選前「吹風」有否影響選舉結果，她未正面回應，僅稱高興見到律師會尊重專業，「我們與律師會的合作一直很多，希望可以繼續合作」，並提及近日「十四五規劃」不斷宣講以及大灣區機遇，冀與律師會繼續為法律業界福祉多做工作。

比較「開明派」、「專業派」兩年得票，兩陣營去年票數緊湊，均獲約3000票；今年差距較大，「專業派」分別獲約3300至3400票，開明派則獲近2000票，相差逾千票。

律師會選舉分為郵寄票、授權票及親身投票，前兩者為會員主要採用的投票方式，「開明派」兩年的主要得票均來自郵寄選票，而今年所獲郵寄票大跌。去年5名「開明派」參選人分別獲2688至2749張郵寄票，今年3人獲1656至1707票。「專業派」在郵寄選票則有增長，去年5名參選人分別獲897至1026張郵寄票，今年5名參選人則獲1199至1287票。

開明派跌千票 專業派否認斷交論助攻

「專業派」5人昨當選後見記者，被問到5人當選是否意味政府不會認為律師會變成政治團體並「斷交」，黃巧欣稱，若可維持公眾對法律專業信心，相信現行與不同持份者的溝通模式不受影響。傅嘉綿稱，只要政治不凌駕專業，「政府收回（律師會）自我監管權的風險非常低」。至於林太「斷交」論是否有助攻效果，傅嘉綿否認，稱特首可表達意見。

落敗的「開明派」參選人馬秀雯在facebook發表聲明，形容選舉為大開眼界之旅，會繼續努力啟發年輕女性律師、專注自身工作、捍衛法治。

傳逾300郵遞票「遲到」失效

彭韻僖：機制完善公正

律師會會長彭韻僖強調，律師會為專業團體、非政治化。對於選舉結果有否受林太「斷交」說法影響，她稱要相信會員有雪亮眼睛，又說與政府合作歷史悠久，會繼續在法律議題上發聲。有傳逾300張郵遞選票因未趕及截止日期而失效，彭說律師會機制完善、公平公正，相信任何情况均可藉內部機制處理。