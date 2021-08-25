影意志工作室不獲續租 年底遷出

崔允信前晚在facebook表示，影意志不獲JCCAC續約，12月要搬走，未來4個月會用盡這個地方，他又在帖文批評「俾（畀）王英偉靠害」。他接受本報查詢時稱JCCAC事前無與影意志商討，會申請延期搬走。

崔允信：王英偉靠害

業主JCCAC管委：不知情感詫異

本報昨致電藝發局主席王英偉查詢，是否知道影意志不獲續租，他稱正在車上不便回應。藝發局上月終止影意志資助時發聲明指影意志近年發行的影片，尤其《理大圍城》，受社會高度關注，藝發局就影意志的表現及所發行影片「對社會的負面影響」作決定。

JCCAC昨晚表示，不便評論個別租戶的租約問題，另指藝術工作室招租反應熱烈，實際上任何續租申請結果，只代表分配有限資源的決定，而非對任何藝術工作者或團體的評價或判斷；又稱對未獲續租的租戶感不捨和難過，可延續現行租約不逾3個月助順過渡。

擔任JCCAC管理委員會委員的深水埗區議員李庭豐稱不知道影意志不獲續租原因，稱影意志的文藝工作有名氣，在民間社會的參與度高，「會否與之前放映的影片敏感有關，我不敢說」。